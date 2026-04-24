O imagine generată de AI a provocat panică în Coreea de Sud. Cel care a difuzat-o a fost arestat

Poliţia sud-coreeană a anunţat vineri că a arestat un bărbat bănuit că a difuzat o imagine generată de inteligenţa artificială (AI) a unui lup evadat dintr-o grădină zoologică, o fotografie falsă care a fost distribuită masiv pe internet, informează AFP, preluată de Agerpres.

Denumit Neukgu, acel lup, în vârstă de doi ani, a evadat din ţarcul său de la grădina zoologică din oraşul Daejeon, situat în centrul ţării, pe 8 aprilie, înainte să fie capturat nouă zile mai târziu.

În timpul căutărilor, autorităţile şi mass-media sud-coreene au difuzat o fotografie, distribuită apoi pe scară largă pe internet, ce arăta un lup cu blană maron deschis care mergea pe o stradă.

Acea imagine era, de fapt, falsă şi a fost creată cu ajutorul inteligenţei artificiale.

Poliţia din Daejeon a precizat pentru AFP că a arestat un bărbat de aproximativ 40 de ani, pe care îl acuză că a perturbat căutările autorităţilor prin difuzarea „de imagini falsificate” ale lupului în cauză, „create cu ajutorul unei AI generative”. Potrivit Poliţiei, bărbatul şi-a recunoscut fapta în timpul interogatoriului şi a spus că a acţionat astfel „doar pentru a se amuza”.

„O singură imagine manipulată de AI a întârziat capturarea lupului cu până la nouă zile. Desfăşurarea prelungită a efectivelor de poliţişti şi de pompieri a perturbat puternic misiunea lor principală de protejare a publicului”, a denunţat Poliţia sud-coreeană.

Evadarea lupului Neukgu a dus şi la închiderea unei şcoli primare din motive de siguranţă, iar autorităţile locale au mobilizat sute de pompieri, poliţişti şi soldaţi pentru a încerca să captureze animalul. De asemenea, autorităţile sud-coreene au desfăşurat în teritoriu drone şi camere cu termoviziune pentru a îl găsi.

Animalul, cu o greutate de 30 de kilograme, a fost găsit viu şi nevătămat pe 17 aprilie.

AFP, care a difuzat iniţial imaginea în cauză, a retras-o de atunci de pe fluxul său de ştiri şi, după ce a analizat-o, a confirmat ulterior că era vorba, într-adevăr, despre o fotografie falsă, generată de AI.