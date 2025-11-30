Decizia președintelui ucrainean Volodimir Zelenski de a-l desemna pe fostul ministru al Apărării, Rustem Umerov, în prezent secretar al Consiliului Național de Securitate și Apărare, drept șef al delegației la negocierile cruciale din Statele Unite, înlocuindu-l astfel pe Andrii Iermak, este criticată de Bogdan Nahaylo, redactor-șef al publicației Kyiv Post.

Jurnalistul susține într-o opinie publicată înainte de întâlnirea-cheie din SUA că mutarea „ar trebui să alarmeze pe oricine” și reprezintă o continuare a unui tipar în care Zelenski favorizează loialitatea politică în detrimentul competenței diplomatice „exact în momentul în care Ucraina își poate permite cel mai puțin o astfel de indulgență”.

Potrivit lui Nahaylo, numirea lui Umerov vine într-un moment în care Ucraina are nevoie de „profesionalism maxim”, având în vedere mizele legate de securitate, integritate teritorială și sprijin internațional.

Jurnalistul notează că Umerov este apropiat de Andrii Iermak și că ambii sunt implicați în scandaluri de corupție din timpul războiului. Acesta amintește și raportul Anti-Corruption Action Center care a indicat că familia lui Umerov deține opt proprietăți de lux în SUA, dintre care doar trei au fost declarate oficial.

„Pe scurt, Umerov rămâne prins într-o rețea de clientelism care subminează credibilitatea Ucrainei pe scena internațională”, scrie ziaristul.

Nahaylo afirmă că decizia subminează credibilitatea Ucrainei, în condițiile în care numeroși diplomați experimentați sunt ignorați.



Printre numele menționate se numără foștii miniștri de externe Dmytro Kuleba, Pavlo Klimkin și Vadym Prystaiko, dar și Serhiy Kyslytsia, fost ambasador la ONU, sau șeful serviciilor de informații militare, Kyrylo Budanov, care este inclus în delegație, dar nu o conduce.

„Ucraina are un Minister al Afacerilor Externe al cărui personal este format din diplomați de carieră, care au petrecut decenii stăpânind arta negocierii, construind relații cu omologii străini și reprezentând interesele ucrainene în străinătate. Cu toate acestea, de nenumărate ori, Zelenski i-a ocolit pe acești profesioniști în favoarea confidenților personali și a loialiștilor politici”, apreciază redactorul-șef al publicației ucrainene.

În opinie sa, Zelenski seamănă cu Donald Trump, care a numit la rândul său apropiați fără experiență diplomatică în misiuni strategice. Nahaylo avertizează că ignorarea diplomaților de carieră în beneficiul „favoriților” președintelui poate afecta negocierile și imaginea Ucrainei pe scena internațională.

Redactorul-șef al Kyiv Post susține că este încă timp ca Zelenski să își reevalueze strategia și să pună competența în fața loialității personale, avertizând că „viitorul Ucrainei și credibilitatea conducerii sunt deja în joc”.

Bohdan Nahaylo conduce redacția Kyiv Post din decembrie 2021, este un jurnalist britanico-ucrainean și face naveta între Kiev și Barcelona. Anterior, a fost șef al unității Amnesty International din Uniunea Sovietică, înalt funcționar al Organizației Națiunilor Unite și consilier politic, precum și director al serviciului ucrainean al Radio Europa Liberă.