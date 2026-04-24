O industrie chineză care a ajuns să domine lumea se pregătește deja de nivelul următor: „Nu e o tranziție. Este o revoluție”

China a avut nevoie de 25 de ani pentru a domina piața vehiculelor electrice. Acum, industria auto a țării se îndreaptă cu viteză spre următoarea revoluție: integrarea inteligenței artificiale (AI) în mașini, ceea ce va face ca următoarea generație de vehicule electrice să nu fie doar conectate la rețea, ci să devină mașini capabile de raționament autonom, care funcționează pe baza cipurilor și a software-ului chinezesc, scrie Reuters.

Cel mai recent plan cincinal al Chinei, lansat la începutul acestui an, a prezentat un plan pentru „AI Plus”, un proiect național de integrare a sistemelor de AI în producție, sănătate și aproape toate celelalte sectoare ale economiei.

O parte din acest obiectiv este de a reduce dependența Chinei de semiconductori de înaltă performanță – un punct nevralgic al comerțului, dominat de SUA.

„Nu este o tranziție. Este o revoluție”

„Nu mai există o distincție între o companie de tehnologie și o companie auto. Vehiculul dezvoltat cu ajutorul AI este mult mai rapid și se dezvoltă mai repede în China”, a declarat Stephen Ma, șeful Nissan Motor China, în marja Salonului Auto de la Beijing, care a început vineri.

În ultimele zile, producătorii auto chinezi și furnizorii lor au inundat zona cu angajamente de investiții și noi sisteme de AI. Unele dintre aplicațiile imediate par progrese minore. Analiștii spun însă că mizele pe termen lung sunt uriașe.

Producătorii auto chinezi sunt acum atât de avansați încât răstoarnă industria auto globală, a spus Francois Roudier, secretarul general al Organizației Internaționale a Producătorilor de Autovehicule, o federație de grupuri comerciale care reprezintă industria auto mondială.

„Nu este o tranziție. Este o revoluție”, a declarat Roudier pentru Reuters la Beijing.

Mașina este agentul AI

Compania Xpeng a afirmat că noul său model de AI permite șoferilor să dea mașinii comenzi – cum ar fi „parchează lângă intrarea în centrul comercial” – în loc să indice un loc pe hartă. Vehiculele Xpeng pot folosi camerele pentru a naviga chiar și fără hărți sau coordonate.

Xiaomi, un producător de electrocasnice și telefoane care a intrat cu forță în industria vehiculelor electrice în urmă cu trei ani, a lansat un model AI actualizat joi, imediat după miezul nopții.

Xiaomi a spus că sistemul de operare HyperOS bazat pe AI din mașinile sale le permite șoferilor să însărcineze sistemul cu liste complicate de sarcini, să facă rezervări la restaurante, să comande cafea și să compileze note din timpul călătoriei.

Sistemul poate, de asemenea, să detecteze când șoferii par stresați sau agitați și să ajusteze iluminatul și muzica pentru sosirea lor acasă.

„În alte părți ale lumii, atenția acordată AI s-a concentrat în mare măsură pe modul în care o putem folosi pentru a îmbunătăți afacerile. Nu despre asta vorbesc producătorii auto chinezi”, a declarat Dan Hearsch, co-lider global pentru sectorul auto la firma de consultanță AlixPartners.

„AI pe care o integrează va face mașina mai ușor de condus, mai ușor de utilizat și va simplifica toate acele activități care altfel ar necesita efort.”

„Când națiunea ne-o cere”

Huawei, care s-a reorientat de la accentul tradițional pe telecomunicații către dezvoltarea afacerilor în domeniul cipurilor, AI și mașinilor conectate, a declarat că va investi peste 10 miliarde de dolari în următorii cinci ani pentru a spori puterea de calcul pentru conducerea inteligentă.

Deși vânzările din sectorul auto reprezintă o parte relativ mică din portofoliul Huawei, acesta rămâne segmentul cu cea mai rapidă creștere al companiei.

Unii producători auto au profitat de Salonul Auto de la Beijing pentru a demonstra că au înțeles foarte clar mesajul autorităților de la Beijing privind inovarea strategică.

Dongfeng Motor – unul dintre cei patru mari producători auto de stat – a spus că va construi mașini folosind „tehnologie AI integrată”, în conformitate cu planurile pe termen lung ale Chinei pentru acest sector.

Dongfeng colaborează cu Huawei la dezvoltarea de sisteme de conducere inteligentă pentru a concura cu rivalii din sectorul privat.

„Când națiunea ne-o cere, Dongfeng răspunde”, a declarat președintele Yang Qing.