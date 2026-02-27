O instalatoare a ajuns deputată în parlamentul britanic. Victorie istorică a Partidului Verde în lupta cu laburiștii premierului Starmer și naționaliștii din Reform UK

Scrutin parlamentar cu rezultat spectaculos în Marea Britanie: ecologista de 34 de ani Hannah Spencer a devenit prima deputată a partidului său din nordul Angliei, în timp ce Partidul Laburist a înregistrat o scădere dramatică a voturilor, în comparație cu 2024, într-o circumscripție în care nu mai pierduse de aproape un secol, scriu Reuters și The Guardian.

Partidul Verde a obținut o victorie istorică în alegerile parlamentare parțiale de joi din Gorton și Denton, nordul Angliei, administrând o lovitură dură premierului Keir Starmer, dar și partidului Reform, aflat acum pe primul loc în sondaje la nivel național.

Hannah Spencer, consilieră a Partidului Verde, care lucra ca instalatoare în circumscripția din Greater Manchester, a răsturnat spectaculos o majoritate de 13.000 de voturi a Partidului Laburist.

Laburiștii au ieșit de fapt pe locul al treilea în această cursă electorală, cu 5.616 voturi în urma Verzilor, care au obținut 14.980 de voturi, în timp ce Reform UK a terminat pe locul al doilea, cu 10.578 de voturi.

Rezultatul reprezintă o scădere de 25,3% a scorului Partidului Laburist față de 2024, scrie The Guardian. Este pentru prima dată în aproape 100 de ani când zona Gorton din Manchester nu este reprezentată de un deputat laburist.

Conservatorii și Liberal-Democrații au obținut fiecare sub 2% din voturi. Prezența la vot la scrutin a fost de 47,6%, ușor mai scăzută decât la alegerile generale din 2024.

Lovitură pentru laburiști, care pierd alegătorii de stânga

Victoria Verzilor într-un bastion al Partidului Laburist consacră partidul ca o forță politică serioasă și o alternativă credibilă la Reform UK, care domină sondajele.

Rezultatul, scrie The Guardian, va adânci îngrijorarea laburiștilor care văd cum partidul lor pierde alegătorii de stânga, în plin efort de a contracara ascensiunea partidului Reform UK al lui Nigel Farage.

Într-un discurs în care a salutat victoria, Spencer a vorbit despre greutățile financiare cu care se confruntă oamenii obișnuiți.

„În loc să muncim pentru o viață frumoasă, muncim pentru a umple buzunarele miliardarilor. Suntem lăsați fără bani. Și nu cred că este extrem sau radical să crezi că munca grea ar trebui să-ți asigure o viață frumoasă”, a spus ea.

Spencer a subliniat solidaritatea comunității și a spus că îi va denunța pe politicienii „care transformă constant comunitățile în țapi ispășitori și le învinuiesc pentru toate problemele societății”. „Prietenii și vecinii mei musulmani sunt exact ca mine – oameni”, a spus ea.

Cine este Hannah Spencer

În vârstă de 34 de ani, Spencer este prima politiciană ecologistă care câștigă un mandat parlamentar de când liderul partidului, Zack Polanski, a promis să reformeze gruparea.

Spencer, scrie Politico, demonstrează că Verzii se îndepărtează de imaginea lor clasică de partid al clasei de mijloc, concentrat pe mediu, iar campania ei a pus în prim-plan preocupările legate de costul vieții, propria ei capacitate de a crea legături cu alegătorii și furia stângii față de războiul din Gaza.

Când Spencer a fost anunțată drept candidata Partidului Verde, meseria ei a fost un element central al mesajului.

„Nu am mers la universitate pentru a studia politica”, a declarat ea la lansarea campaniei partidului, luna trecută. „Sunt instalatoare aici, în Manchester. Îmi câștig existența reparând case. Îmi petrec zilele în bucătăriile, băile și sufrageriile oamenilor”, a spus ea.

Spencer a abandonat școala la 16 ani și și-a înființat în cele din urmă propria afacere: „Hannah’s Household Plumbing”.

Răspunzând la întrebări despre autenticitatea poveștii sale în timpul campaniei, ea a declarat pentru New Statesman: „Sunt instalatoare de aproape 20 de ani. Vor să vadă o toaletă reparată de mine?”.

Ea nu este însă o începătoare în politică. În 2023, a devenit consilieră locală pentru Partidul Verde în Consiliul Trafford. Ulterior, a candidat la primăria Greater Manchester și într-o circumscripție parlamentară din Cheshire la alegerile generale din 2024, ocupând locul al cincilea în ambele cazuri.

Anul trecut, a devenit lidera Verzilor în consiliu și l-a susținut pe Polanski pentru funcția de lider al partidului, obținând o poziție de purtătoare de cuvânt pentru migrație și sprijinirea refugiaților la scurt timp după victoria acestuia.

Cum își explică Partidul Laburist înfrângerea

Alegerile parțiale au fost declanșate de demisia deputatului laburist Andrew Gwynne.

Acesta era ținta unei anchete parlamentare pentru mesaje jignitoare pe care le-a trimis într-un grup WhatsApp al unor personalități locale din Partidul Laburist.

În ziua alegerilor, membrii Partidului Laburist păreau mai încrezători, deoarece sondajele sugerau că erau practic la egalitate cu Partidul Verde.

Campania energică a Verzilor – Spencer a devenit aproape instantaneu celebră la nivel local sub numele de „Hannah instalatoarea”, în timp ce mii de voluntari au călătorit din toată Marea Britanie pentru a o susține – a fost suficientă pentru a asigura victoria.

Surse din cadrul Partidului Laburist au susținut că partidul a fost pedepsit de alegătorii musulmani pentru poziția sa față de Gaza – o problemă exploatată de Partidul Verde în circumscripția electorală.

„Gaza nu a fost uitată sau iertată”, a declarat un consilier laburist din circumscripția electorală, citat de The Guardian. „Mulți dintre noi suntem acum îngrijorați pentru locurile noastre”, a adăugat acesta.

Reform acuză „o coaliție de islamiști și progresiști woke”

Partidul Laburist a încercat să prezinte alegerile parțiale ca o alegere între „unitate și speranță” sau „diviziunea toxică” promovată de Partidul Reform, al cărui candidat, Matt Goodwin, a fost o alegere surprinzătoare într-o circumscripție electorală în care aproximativ 28% din populație este musulmană.

Goodwin, un profesor devenit prezentator la GB News, a cerut o politică care să combată „islamizarea societății britanice” și a afirmat că persoanele născute în Marea Britanie provenind din minorități etnice nu sunt neapărat britanice.

Vorbind jurnaliștilor la sosirea sa la numărarea voturilor, Goodwin a dat vina pentru înfrângerea sa pe „o coaliție de islamiști și progresiști woke” care, potrivit lui, „s-au unit pentru a domina circumscripția”.

El a acuzat Partidul Verde că „face politică sectară”, în parte pentru că s-a adresat alegătorilor în limba urdu: „Acest tip de campanie, în limbi diferite, care se adresează grupurilor specifice pe baza caracteristicilor lor, este inacceptabil în Marea Britanie modernă”.