O insulă întreagă din Scoția se vinde la prețul unei vile de lux din București, dar vine cu o condiție

Insula se întinde pe aproximativ 110 hectare, adăpostește multe specii de păsări și este accesibilă doar cu barca.

Situată în arhipelagul Shetland din nord-estul extrem al Scoției, insula Hildasay a fost scoasă recent la vânzare pentru suma de 350.000 de lire sterline (414.000 de euro). Proprietatea oferă oportunitatea unei izolări totale de civilizație, dar nu dispune de confortul obișnuit al lumii moderne, potrivit Euronews.com.

Suma este comparabilă cu prețul unei vile de lux de la periferia Capitalei, unde prețul mediu pe metru pătrat depășește adesea 2.500 de euro, conform datelor din piața imobiliară locală.

Deși insula a fost locuită de o mică comunitate în secolul al XIX-lea, astăzi singurele construcții existente sunt o cabană tradițională din piatră și un mic debarcader.

O ședere pe insulă reprezintă definiția vieții izolate, deoarece cabana nu este conectată la rețeaua electrică sau la alte utilități. Foștii proprietari au utilizat în trecut o mică turbină eoliană și un generator diesel, însă potențialii cumpărători vor trebui să își rezolve singuri această problemă, a declarat agentul imobiliar care administrează vânzarea, Kelvin Anderson.

Locuința include o zonă de zi cu o sobă pe combustibil solid, o zonă de dormit deschisă, situată la un nivel superior, și o baie separată cu duș, chiuvetă și toaletă.

Orice lucrări de modernizare a locuinței vor necesita obținerea unei autorizații de construire și a altor avize legale specifice. Din acest motiv, proprietatea se adresează celor care preferă un stil de viață simplu, axat pe lucrurile esențiale.

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Cum a devenit cunoscută insula

Hildasay a ajuns în atenția publicului în urma publicării cărții „Finding Hildasay: How one man walked the UK’s coastline and found hope and happiness” („Descoperirea insulei Hildasay: Cum un om a străbătut pe jos coastele Regatului Unit și a găsit speranță și fericire”).

Volumul a fost scris de aventurierul britanic Chris Lewis, care a petrecut o perioadă de trei luni izolat pe insulă în timpul pandemiei.

După ce insula a fost scoasă la vânzare, fanii lui Chris Lewis au vrut să pornească o strângere de fonduri pe internet pentru a aduna banii și a-i cumpăra proprietatea. Inițiativa a fost abandonată ulterior, conform presei din Scoția.