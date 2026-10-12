Skip to content
Actualitate

O insulă întreagă din Scoția se vinde la prețul unei vile de lux din București, dar vine cu o condiție

Cristina Stoian
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Insula se întinde pe aproximativ 110 hectare, adăpostește multe specii de păsări și este accesibilă doar cu barca.

  • Puteți deveni membru al HotNews Premium, dacă doriți să sprijiniți jurnalismul independent și – să nu ne ferim de cuvinte – dacă doriți să susțineți o presă europeană.  
  • Nu «cumpărați» o lună sau un an de abonament, ci contribuiți la un serviciu de vigilență publică de care beneficiem în comunitățile noastre, indiferent de opțiunile politice diverse.