O insulă pustie, de 30 de ori mai mare decât Arena Națională, caută angajat. Salariu de 30.000 de euro pentru jumătate de an

Scottish Wildlife Trust (SWT), o organizația dedicată protejării naturii, angajează un nou ranger pentru insula Handa, un petic mic și nelocuit de pământ situat în largul coastei de nord-vest a Scoției, în regiunea Highlands, pe țărmul Atlanticului de Nord, potrivit BBC.

Postul este pentru o durată de șase luni, între martie și septembrie 2026, și vine cu provocări deloc obișnuite, printre care deplasări săptămânale cu barca până pe continent pentru spălatul hainelor și aprovizionare.

O potecă îngustă din lemn în rezervația de protecție a păsărilor marine de pe insula Handa, lângă Tarbet, în Oceanul Atlantic, Scoția. Sursă foto: Dreamstime.com

Insula Handa are aproximativ 307 hectare, fiind de circa 30 de ori mai mare decât Arena Națională. și este accesibilă printr-o traversare de circa 10 minute cu un mic feribot din satul Tarbet, o comunitate foarte mică aflată la câțiva kilometri de Scourie, localitate care numără în jur de 200 de suflete.

Ultimii oameni care au trăit pe Insula Handa au părăsit-o în secolul al XIX-lea, iar de atunci a devenit un adevărat sanctuar natural, populat de zeci de mii de păsări marine, precum pufini (papagali de mare), guillemote și alca atlantică. De pe țărm pot fi observați frecvent balene și rechini-pelerin.

Pufini pe Insula Handa din Scoția. Sursă foto: Dreamstime.com

Potrivit anunțului, rangerul va avea un program de 35 de ore pe săptămână și va avea un salariu de 26.112 lire sterline, circa 30.000 de euro, pentru cele șase luni de contract.

El va avea responsabilități precum monitorizarea faunei sălbatice, în special a păsărilor marine, coordonarea unei echipe de voluntari și gestionarea fluxului de aproximativ 8.000 de turiști pe timpul verii.

Guilemote, păsări care seamănă cu pinguinii, în rezervația naturală de pe Insula Handa din Scoția. Sursă foto: Steve Gardner / SWT / SWNS / SWNS / Profimedia

„Handa este o locație izolată, iar persoanele cu care lucrați vor fi și persoanele cu care vă veți petrece timpul liber seara, așa că trebuie să fie cineva care se simte confortabil cu viața în comunitate”, a explicat Rab Potter, manager de arie protejată în cadrul ONG-ului.

Potrivit acestuia, candidatul ideal trebuie să fie un bun lider, capabil să lucreze și să trăiască alături de voluntari, descurcăreț și adaptabil, pregătit să găsească soluții la probleme neprevăzute.

De asemenea, noul ranger trebuie să aibă abilități pentru a-și planifica activitatea în funcție de vremea schimbătoare, care poate duce uneori la suspendarea feribotului pentru mai multe zile și să aibă cunoștințe solide de monitorizare a faunei, în special a păsărilor marine.

„Este un rol provocator, dar candidatul selectat va petrece câteva zile calde și însorite într-unul dintre cele mai frumoase și interesante locuri din Scoția”, a mai spus Potter.

Cazarea este asigurată gratuit, într-un adăpost tradițional, construit special pentru rangeri. Totuși, deplasările regulate către continent vor fi indispensabile pentru spălat, cumpărături și aprovizionarea cu butelii de gaz, folosite pentru gătit și încălzire.

Sursă foto: Dreamstime.com