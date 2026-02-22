O întâlnire între Zelenski și Putin este posibilă „în următoarele săptămâni”. Steve Witkoff: „Sperăm că veți auzi vești bune”

Trimisul special al președintelui american, Steve Witkoff, a declarat că ar putea apărea „vești bune” în următoarele săptămâni în privința încheierii războiului dintre Rusia și Ucraina și nu a exclus posibilitatea organizării, în viitorul apropiat, a unui summit între Volodimir Zelenski și Vladimir Putin.

Trimisul special al lui Donald Trump a declarat că Ucraina și Rusia duc un „război fără sens”, în care se luptă pentru teritorii.

„Știți, toată lumea folosește cuvântul «demnitate». Dar ce îți oferă demnitatea când are loc atâta vărsare de sânge? Ei (Ucraina și Rusia, n.red.) nu par că își doresc cu adevărat să lupte unul împotriva celuilalt, iar eu nu cred că asta își doresc”, a afirmat Witkoff într-un interviu acordat Fox News, conform Urkainska Pravda.

El a sugerat că dificultatea în obținerea păcii se află „la nivelul conducerii” celor două state.

„Jared (Kusher, ginerele lui Donald Trump, parte din delegaţia Statelor Unite, n.r.) și cu mine sperăm că vom putea pune pe masă unele propuneri pe care ambele părți să le discute, astfel încât, în următoarele trei săptămâni, să se apropie una de cealaltă și, poate, să se ajungă chiar la un summit între Zelenski și președintele Putin”, a declarat Witkoff.

El nu a exclus posibilitatea ca și Donald Trump să participe la întâlnire, însă a adăugat că președintele SUA „nu dorește să vină la o astfel de reuniune decât dacă simte că poate duce lucrurile la bun sfârșit și obține cel mai bun rezultat”.

„Iar el, știți, se află într-o poziție unică pentru a face acest lucru. Așa că sperăm că veți auzi vești bune în săptămânile următoare”, a adăugat Witkoff.

Reamintim că, după reuniunile trilaterale de la Geneva din 17–18 februarie, Zelenski a declarat că vede progrese în negocierile pe componenta militară, dar nu și în cele politice.

Pe 20 februarie, Zelenski a sugerat că o nouă rundă de negocieri cu Rusia și Statele Unite privind posibilii parametri ai încheierii războiului ar putea avea loc înainte de sfârșitul lunii.

Totodată, Zelenski a acuzat Rusia că tergiversează negocierile, care, potrivit lui, ar fi trebuit să ajungă deja în etapa finală.