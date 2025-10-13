O judecătoare a lăsat nemotivată timp de 5 ani o condamnare pentru tentativă la omor. O altă hotărâre așteaptă motivarea de 10 ani. „Victimele au fost grav afectate”. Care a fost beneficiul suspecților

Parchetul General a anunțat luni trimiterea în judecată a magistratului Monica Claudia Cipariu de la Tribunalul București. Procurorii nu i-au indicat numele. Ea nu a motivat la timp 821 de hotărâri judecătorești, afirmă Inspecția Judiciară.

Judecătoarea Monica Claudia Cipariu a fost cercetată disciplinar de șapte ori în ultimii 15 ani, fiind sancționată de două ori cu excluderea din magistratură, potrivit unui răspuns comunicat, la solicitarea HotNews, de către Inspecția Judiciară. De fiecare dată, Înalta Curte de Casație și Justiție a înlocuit sancțiunile cu altele mai blânde.

Procurorii Parchetului General susțin că judecătoarea Monica Claudia Cipariu nu a redactat motivarea unei hotărâri pe care a pronunțat-o pe 1 septembrie 2020 prin care patru recidiviști au fost condamnați la pedepse cuprinse între 5 și 12 ani de închisoare pentru tentativă la omor. Termenul maxim pentru motivarea unei hotărâri este de 30 de zile, potrivit Codului de Procedură Penală.

În timpul procesului, aceștia s-au aflat sub măsura arestării preventive, a arestului la domiciliu și ulterior a controlului judiciar până la data de 17.01.2020, ulterior fiind lăsați liberi.

Ce avantaj au dobândit cei inculpați

Prin nemotivarea hotărârii, judecătoarea Cipariu a ținut blocat dosarul la instanța de fond timp de 5 ani, în condițiile în care inculpații exercitaseră căi de atac. În tot acest timp, unul dintre inculpați a comis mai multe infracțiuni de furt, fiind condamnat în două cauze penale, au precizat oficialii Parchetului General.

„După cum reiese din rechizitoriu, faptele inculpatei, care ar fi omis cu rea-credință redactarea hotărârii, deși a fost sancționată disciplinar pentru săvârșirea abaterii disciplinare de „neredactarea hotărârilor judecătorești, din motive imputabile, în termenele prevăzute de lege”, prevăzută în Legea nr.303/2022 privind statutul judecătorilor și procurorilor, ar fi afectat grav dreptul a două persoane vătămate la soluţionarea cauzei cu celeritate şi într-un termen rezonabil, drept prevăzut art. 6 paragraful 1 din Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și art. 20 din Constituția României”, se mai arată în comunicatul Parchetului General.

Cercetată disciplinar de 7 ori

Atât la nivelul instanței unde își desfășura activitatea, cât și la Inspecția Judiciară și Consiliul Superior al Magistraturii erau de notorietate problemele judecătoarei Monica Claudia Cipariu cu redactarea motivărilor. Peste 800 de hotărâri pronunțate de către aceasta înregistrau întârzieri mari la redactarea motivărilor, potrivit Inspecției Judiciare.

În ultimii 15 ani, Inspecția Judiciară a exercitat șapte acțiuni disciplinare împotriva judecătoarei Cipariu, a transmis Inspecția, la solicitarea HotNews.

Cele 7 sancțiuni

Prima sancțiune, un avertisment, a primit-o în 2010, potrivit datelor comunicate de Inspecția Judiciară.

În 2015, CSM a propus excluderea din magistratură a judecătoare Cipariu, însă, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis înlocuirea sancțiunii cu diminuarea salariului cu 20% pentru o perioadă de șase luni.

În 2019, judecătoarea Cipariu a fost sancționată din nou de CSM cu reducerea salariului cu 10% pe o perioadă de două luni. Sancțiunea nu a fost contestată de magistrat,

În 2022, aceeași judecătoare a fost sancționată de CSM cu suspendarea din funcție pentru o perioadă de șase luni, însă Înalta Curte de Casație și Justiție a decis înlocuirea sancțiunii cu diminuarea salariului cu 25% pentru un an.

În 2023, CSM a decis din nou excluderea din magistratură a judecătoarei Monica Claudia Cipariu, însă Înalta Curte a înlocuit iarăși sancțiunea cu una mai blândă, excluderea fiind înlocuită cu suspendarea din funcție timp de șase luni.

Anul acesta, Inspecția Judiciară a exercitat cea de-a șaptea acțiune judiciară împotriva judecătoarei Cipariu. Magistratul este acuzat că nu a motivat peste 800 de hotărâri, cea mai veche fiind de 10 ani! Litigiul se află pe rolul CSM, având termen la data de 19 octombrie.

Sute de motivări întârziate cu anii, cea mai veche din 2015!

„S-a reținut că fapta doamnei judecător Cipariu Monica-Claudia constând în neredactarea în termen a 821 hotărâri judecătorești, cea mai veche fiind pronunțată la data de 03.11.2015, coroborat cu împrejurarea că magistratul a mai fost sancționat disciplinar pentru săvârşirea aceleiaşi abateri disciplinare, reprezintă rezultatul deficienţelor în activitatea sa, de natură a produce consecinţe asupra dreptului părţilor de a beneficia de soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil”, se arată acțiunea exercitată de Inspecția Judiciară.

HotNews a solicitat vineri, un punct de vedere, președintelui Tribunalului București despre situația Monica Claudia Cipariu, dacă aceasta mai profesează, respectiv ce se întâmplă cu dosarele pe care judecătoarea le are de soluționat. Conducerea instanței nu a răspuns încă întrebării.

Dosarul în care judecătoarea Cipariu este inculpată pentru abuz în serviciu se află la judecătorul de cameră preliminară al Curții de Apel București.