O judecătoare face publică pedeapsa maximă dată unui bărbat care a încercat de două ori să își omoare soția: „Am scăpat societatea de un ins care era o bombă cu ceas” / „Protecția femeilor nu e un privilegiu”

Curtea de Apel Craiova a decis condamnarea la 30 de ani de închisoare a unui bărbat de 60 de ani trimis în judecată pentru tentativă la omor. Sentința a fost pronunțată de un complet prezidat de judecătoarea Sorina Marinaș, cea care a făcut publică condamnarea, arătând că este nevoie ca instanțele să își îndrepte atenția mai mult către victimă, nu doar către agresor. În motivarea condamnării, judecătoarea atrage atenția asupra fenomenului femicidului în România și a incapacității statului de a proteja victimele.

În primă instanță, bărbatul de 60 de ani din Mehedinți, care mai avea o condamnare pentru omor și o tentativă la omor, a fost primit de la Tribunalul Mehedinți pedeapsa minimă: 12 ani de închisoare.

Pe actuala soție a încercat să o mai omoare o dată în 1999, atunci fiind condamnat la 7 ani de închisoare.

Bărbatul și-a justificat agresivitatea, declarând că voia ca soția „să-l știe de frică” și „să-l respecte”, arată datele din hotărârea Curții de Apel Craiova, consultată de HotNews.

Judecătoare: „N-am vreun sentiment de milă”

Judecătoarea Sorina Marinaș a făcut publică condamnarea la 30 de ani de închisoare a bărbatului, subliniind că „este nevoie de ea”.

„N-am vreun sentiment de milă, deși sunt conștientă că va muri în detenție. Când judecătorii inhibă sentimente născute (ne naștem dispuși la iertare si creștem încercând sa găsim scuze, atenuante), fiind conștienți că prin soluție condamnă la moarte in detenție, fapta aia, grefată pe antecedente, e atât de gravă încât determina eliminarea oricărei remușcări.

Ba, dimpotrivă, e o soluție care pe mine mă bucură, știu că am scăpat societatea de un ins care era o bombă cu ceas. Si mă bucură, în general, soluțiile când am convingerea că societatea e liberă, cel puțin pentru un timp, de un individ care pune în pericol drepturi fundamentale” a scris judecătoarea Sorina Marinaș pe Facebook.

Magistratul a anunțat că își dorește ca hotărârea pronunțată miercuri să fie să fie o soluție care să revigoreze practica în procesul de individualizare a pedepselor. „Să nu ne mai uităm atât la agresor, să ne uităm mai mult la victimă, la frica ei, să ne gândim cum a scăpat si a mers pe stradă să ceară ajutor, având un batic legat care să oprească sângerarea masivă de la gât”, a adăugat Sorina Marinaș.

Cazul din spatele condamnării record

Bărbatul de 60 de ani a încercat să își omoare soția, înjunghiind-o de mai multe ori în zona gâtului și a feței, Incidentul s-a petrecut în 23 octombrie 2024. La audieri, el a susținut că nu a vrut să o omoare pe femeie, ci „să o sperie, să îl respecte în viitor”, potrivit hotărârii Curții de Apel Craiova, consultată de HotNews. În fața polițiștilor, a invocat că femeia l-a ars cu fierul de călcat în timp ce călca rufele. „Un motiv inventat”, spune instanța.

Cercetările la fața locului au arătat că masa pe care călca femeia hainele era la o distanță de peste un metru de patul unde se odihnea bărbatul, se mai arată în hotărârea instanței de apel. În plus, pe corpul său nu a fost identificată nicio urmă de arsură. După ce a scăpat de atacul soțului, femeia s-a refugiat la vecini, încercând să oprească sângerarea abundentă cu un batic.

Agresorul, Ștefan Băbăț, era cunoscut ca fiind o persoană violentă. A încercat să-și mai omoare soția, tot prin înjunghiere, în anii 90. În noiembrie 1999, a fost condamnat la 7 ani și jumătate de închisoare. A fost eliberat condiționat în decembrie 2002, când mai avea de executat 961 zile din pedeapsă. La trei ani distanță, în iunie 2005, a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru o crimă. A executat pedeapsa integral, fiind pus în libertate pe 26 noiembrie 2023, se menționează în hotărârea Curții de Apel Craiova.

După ce a ieșit din închisoare, Băbăț s-a întors acasă. Martorii, audiați în timpul anchetei au declarat că acesta era violent atât cu soția, care îl iertase, cât și față de propria mamă.

Violența de gen, un fenomen național

În motivarea condamnării la 30 de ani de închisoare, judecătoarea Sorina Marinaș, cea care a redactat hotărârea, atrage atenția asupra fenomenului violenței domestice din România, care s-a generalizat și „este încă tolerat și perceput ca normal de majoritatea populației, îndeosebi în mediul rural”.

Modul în care s-a raportat agresorul din cazul de față la victimă, aplicarea corecției prin înjunghiere să „îl respecte”, este, în opinia instanței, „definiţia unei atitudini conservatoare, chiar rudimentare, expresie a fenomenului cunoscut social drept misoginism şi consacrat juridic ca violenţă pe criteriu de gen”.

”Violenţa bărbatului asupra femeii, prin aplicarea de corecţii fizice sau psihologice reprezintă expresia desconsiderării pe criteriu de gen a femeii, o masculinitate toxică, ceea ce a atras nevoia reglementării autonome a disp. art. 199 C.p., precum şi a circumstanței agravante generale prev. de art. 77 alin. 1 lit. h C.p., ambele incidente şi în prezenta cauză”, se mai arată în hotărârea CA Craiova.

În argumentarea condamnării cu pedeapsa, curtea subliniază că „protecția femeilor nu este un privilegiu, ci o obligație a statului care decurge din Constituție și tratatele internaționale”. Instanța amintește și că, pe fondul creșterii alarmante a cazurilor de violență domestică, multe dintre ele sfârșite cu tragedii, în cursul anului 2025 a fost constituită o comisie specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului din domeniul legislaţiei privind preventirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice – „România fără violenţă domestică”.

„Statul, incapabil să protejeze victimele”

Pasivitatea generală și discriminatorie a autorităților a creat climatul favorizant pentru violența în familie, atrag atenția în motivare cei doi judecători ai Curții de Apel Craiova în motivare.

Instanța subliniază că, deși România a adoptat o lege și o strategie națională pentru prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie, lipsa generală de reacție a sistemului judiciar și impunitatea de care se bucurau agresorii indică o implicare insuficientă din partea autorităților în luarea de măsuri corespunzătoare pentru a combate violența în familie.

„Instanţa de apel constată că victima – soţia inculpatului-, deşi a mai avut anterior calitatea de victimă la tentativă la omor, nu a beneficiat din partea statului de protecţie reală, din cauza incapacităţii sistemelor administrative, de educaţie, de protecţie socială, poliţienesc şi judiciar de a-i proteja drepturile”, mai arată magistrații Curții de Apel Craiova în hotărârea pronunțată în 24 septembrie.