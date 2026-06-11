O lege contra afișării „steagurilor ideologice” votată în Portugalia, blocată de președinte. Dar ce sunt „steagurile ideologice”?

Un steag al comunității LGBTQ+, pe o clădire din Lisabona. FOTO: Michael Bihlmayer / imago stock&people / Profimedia

Proiectul de lege are scopul de a interzice arborarea steagurilor „cu caracter ideologic, partizan sau asociativ” pe orice clădire publică. Steagul național, steagul UE și steagurile oficiale ale instituțiilor sunt exceptate, scriu Politico și Portugal News.

Președintele portughez António José Seguro a blocat miercuri un proiect de lege care vizează interzicerea arborării steagurilor „cu caracter ideologic, partizan sau asociativ” pe clădirile publice.

Șeful statului, un politician de centru-stânga, nu a dezvăluit imediat motivele care au stat la baza deciziei sale de a-și folosi dreptul de veto pentru a bloca propunerea legislativă, scrie Politico.

Președinția portugheză a afirmat că explicația sa a fost transmisă parlamentului țării, care va avea sarcina de a o face publică.

Votat de conservatori și de extrema dreaptă

Proiectul de lege fusese aprobat în aprilie de Partidul Social-Democrat (PSD) de centru-dreapta, partidul de extremă dreapta Chega și partidul conservator CDS-PP.

Proiectul de lege ar fi interzis afișarea steagurilor ideologice, partizane sau asociative pe clădirile publice, restricționând totodată utilizarea majorității steagurilor străine în afara evenimentelor diplomatice oficiale.

Doar steagul național al Portugaliei, steagul Uniunii Europene și steagurile instituționale oficiale aparținând organismelor de stat, autorităților locale, forțelor armate și serviciilor de securitate ar fi putut fi afișate pe proprietățile publice.

Restricțiile s-ar aplica clădirilor publice, monumentelor, instalațiilor, fațadelor, spațiilor interioare și altor spații utilizate de instituțiile statului și de autoritățile locale.

Legea nu s-ar aplica spațiilor private, unde se pot arbora orice fel de steaguri, chiar și în cadrul evenimentelor publice, care „nu implică reprezentarea oficială a statului”.

Legea, scrie presa locală, ar interzice arborarea pe clădirile publice a steagurilor LGBT, a steagurilor cluburilor de fotbal, a steagurilor partidelor politice și a altor steaguri similare.

Primarul Lisabonei s-a plâns că nu poate arbora steagul LGBT

Proiectul prevede, de asemenea, amenzi pentru cei care nu respectă noile norme. Amenzile pot varia între 200 și 2.000 de euro în caz de neglijență.

Amenda crește la o sumă cuprinsă între 400 și 4.000 de euro în cazurile de utilizare cu rea-credință.

Proiectul de lege a creat confuzie chiar înainte de a ajunge pe biroul președintelui. Luna trecută, primarul Lisabonei, Carlos Moedas, a susținut că nu poate arbora steagul LGBT la Primărie deoarece noile reguli ar interzice acest lucru, în ciuda faptului că legislația nu intrase încă în vigoare.

Proiectul de lege se întoarce acum la Parlament, care poate fie să modifice textul, fie să îl voteze cu majoritate absolută, ceea ce l-ar obliga pe Seguro să îl promulge.