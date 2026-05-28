O lege gândită să incite la ură, nu pentru transparență! Fabricată de AUR, girată de PSD, noua coaliție la vedere din Parlament

„ONG-iștii sunt niște hoți care ar trebui duși la pușcărie!”. Este doar un comentariu plin de ură citit în ultima perioadă, printre sute de alte comentarii în acest stil. Un comentariu care rezumă esența proiectului AUR privind transparența veniturilor ONG-urilor: scopul nu este acela de a afla vreun adevăr ascuns, ci exacerbarea unui val de ură pe care să se urce George Simion.

Transparența veniturilor și cheltuielilor, în special când este vorba de bani publici, nu este subiect de negociere. Este necesară, obligatorie 100% și ar trebui să știm ce s-a întâmplat cu fiecare leu public. România are multe legi care obligă instituțiile statului, actorii politici să dea dovadă de transparență. Există instituții, legi după care și organizațiile nonguvernamentale sunt verificate.

Sunt respectate aceste legi în totalitate? Nu. De cine nu sunt respectate, în principal? De partide și politicieni, de instituțiile statului.

În loc ca frustrarea să fie direcționată de ce nu se aplică aceste legi, peste noapte, miezul problemei au devenit ong-urile. Nu partidele, nu politicienii, ci societatea civilă trebuie trasă pe roată.

Cine se opune are ceva de ascuns, citesc pe diferite conturi. Nu contează vreun argument, știu una și bună: ori este ca ei, ori meriți să dispari. Comentezi, înseamnă că ai finanțare dubioasă? Înseamnă că primește fonduri secrete și vrei răul țării. Bani de la Soros, clar, e unul dintre comentariile care vine imediat! Ești trecut imediat la indexul dușmanilor poporului. Ura viscerală domină, rațiunea și dialogul nu încap în subiect.

Cum a ajuns Simion să plătească aproape 500.000 de euro pentru o emisiune la care nu a fost prezent?

AUR, un partid care se declară anti-sistem, nu se luptă cu statul abuzator, cu sistemul care afectează cetățenii, ci tocmai cu cei care se opun statului. Curată luptă anti-sistem. Simion își poate face nunta pe un ONG, poate lansa N campanii cu ONG-uri de partid, totul este în regulă când este vorba de prietenii lui.

Dar tot Simion tace mâlc când milioane de euro din banii românilor pleacă de la AUR către Maricel Păcuraru-Realitatea PLUS. Trimite răspunsuri oficiale că are „contracte confidențiale din bani publici”, ținute departe de ochii cetățenilor. În acest caz, transparența nu îi mai place domnului Simion, nu se mai bate cu pumnul în piept, stă ascuns în buzunarele lui Păcuraru și ale Ancăi Alexandrescu.

A ajuns să plătească în secret aproape 500.000 de euro pentru o emisiune tv la care nu a fost, după cum a dezvăluit Snoop.ro. Sună a taxă de protecție plătită în secret, decât a promovare politică. Dar nu suflă un cuvânt despre această situație, transparența este bună, dar să înceapă cu alții.

Am considerat din prima clipă că subiectul transparenței ONG-urilor este doar o fumigenă, o provocare lansată pentru a alimenta furia și ura ultrașilor lui Simion împotriva celor care i se opun. Transparența este o temă serioasă, nu o o balivernă în care dușmanii sunt puși la grămadă, procesul este sumar pentru ca execuția să aducă bucuria găștilor unui partid.

Da, ONG-urile au o responsabilitate majoră, discuția despre transparența lor poate să fie purtată, dar rațional, nu cu ură. Dacă din prima clipă merită închisoarea, ce rost mai are legea?

Partidele sunt controlate de oamenii lor. Zero transparență

Scriu de aproape un deceniu despre sursele de finanțare ale partidelor și modul total netransparent în care marii jucători din politică au cheltuit miliarde de lei. Știți de ce își permit politicienii acest lucru? Pentru că, spre deosebire de ONG-uri, ei impun șefii instituțiilor de control.

Politicianul primește bani publici, îi utilizează în secret, iar apoi este controlat de personajul numit de el în funcție. Minunat, nu?

Transparența a fost omorâtă din fașă, dar avem în vigoare o lege pe care AUR și PSD nu o respectă. Ați auzit vreun cuvânt despre asta de la Simion sau Grindeanu sau ei țipă doar când vorbim despre organizațiile neguvernamentale.

Grindeanu spune că raportează la AEP și este controlat de Curtea de Conturi. Știți de unde provin oamenii care conduc cele două instituții? Din pepiniera de cadre a PSD.

Oamenii PSD controlează PSD. Nu e o glumă, e o tristă realitate.

Împrumuturile candidaților sunt ținute la secret, dar statul a rambursat sute de milioane de lei

Știați că în campaniile prezidențiale din 2024 și 2025, AUR și George Simion au primit zeci de milioane de lei împrumuturi. De la cine? Nu știm, totul este secret. Zero transparență. Dar banii au fost rambursați de la stat, adică împrumuturile au fost plătite cu bani publici.

Știți cum comentează susținătorii lui Simion? Nu ne interesează, noi vrem să știm banii lui Nicușor Dan. Atât. Simion poate face orice, el nu trebuie să fie transparent.

Știați că Marcel Ciolacu a cheltuit aproape 60 de milioane de lei în campania prezidențială din 2024? Știți de unde a făcut rost de bani? Din împrumuturi. Știe societatea cine l-a împrumutat pe Marcel Ciolacu sau PSD? Nu. Dar, și în acest caz, banii au fost rambursați de la bugetul de stat. Transparență zero. Oare este de interes cine a mizat pe Ciolacu?

Da, din bugetul de stat au fost plătite și campaniile lui Nicușor Dan și Victor Ponta, candidați independenți. Președintele a împrumutat peste 57 de milioane de lei, nu știm de la cine, ne-a spus doar o parte din numele persoanelor care l-au sprijinit.

La Victor Ponta secretomania este și mai mare: din 34 de milioane de lei nu știm nimic. Dar credeți că Victor Ponta se simte cu musca pe căciulă? Nu, nici gând. Arată mereu cu degetul doar spre președinte.

Peste 200 de milioane de lei a costat ultima campanie prezidențială. De unde au venit banii, unde s-au dus ei exact. Știți, v-au spus politicienii? Unde este transparența?

Sute de milioane de lei de la partide către presă. Tot în secret

Contractele marilor partide cu presa reprezintă o afacere de sute de milioane de lei. În secret!

Avem o lege care obligă partidele să prezinte public modul în care au cheltuit banii. Atenție, vorbim de bani publici, primiți sub formă de subvenție, donațiile și cotizațiile aproape au dispărut.

HotNews.ro a publicat lista contractelor publicației cu partidele în 2024 și 2025. Cunoașteți un alt site care a dat dovadă de transparență?

Grindeanu este un maestru al ipocriziei. În octombrie 2025, într-o conferință de presă în Kiseleff, a promis că va prezenta toate contractele PSD cu presa, toate, inclusiv din ultimii ani. Eroul Grindeanu s-a metamorfozat în doar șase luni în speriatul Grindeanu. A ascuns toate contractele cu presa și a uitat ce a promis. Transparența a fugit din Kiseleff, Grindeanu s-a înrudit politic cu Simion.

În acest moment am ajuns.

PSD trebuie să se uite în propria ogradă să își aducă aminte de lupta cu ONG-urile. Liviu Pleșoianu și Șerban Nicolae, în plină epocă Dragnea (2017), inițiau în Parlament fix proiecte de legi asemănătoare cu cele ale AUR. Nu știți dacă vă aduceți aminte, dar și proiectul lui Pleșoianu a trecut de Senat și a murit în Cameră.

Ceea ce este probabil să se întâmple și cu actualul proiect al celor de la AUR. Să fie lăsat să treacă de Senat ca o sperietoare, să creeze zgomot și fum, să își atingă efectul de propagandă și apoi să fie omorât într-un sertar din Parlament.

PSD a arătat pisica celor care i se opun și și-a respectat și un cuvânt dat AUR că le votează mai multe proiecte de lege. Grindeanu europeanul se joacă de-a suveranistul pe ascuns.

Averile politicienilor sunt la secret. Au „dormit” intenționat 365 de zile

Politicienii s-au asigurat că averilor lor vor fi la secret în 2026. După 20 de ani de când se publică declarațiile de avere, 2026 va fi primul an în care obligația dispare. Curtea Constituțională a decis, în mai 2025, că politicienii sunt vulnerabili dacă își expun averile.

Parlamentul a dormit 365 de zile și nu a pus în acord legea cu decizia CCR, deși Constituția îl obliga să facă acest lucru în 45 de zile.

„Ce să facem dacă a decis Curtea”, spune inocent liderul de grup al PSD, de parcă judecătorii CCR nu au fost trimiși în funcție tot de partide. Oamenii lor au decis să îi apere, iar ei, săracii, nu au ce face.

Concluzia: politicienii nu și-au făcut treaba, nu au modificat legea, iar averile lor sunt acum la secret, departe de ochii curioșilor. Transparență, nu? Tot ONG-urile sunt de vină?

Îi vedeți în bolizi de sute de mii de euro, aroganți, cu tupeu, cu ceasuri scumpe sau în vile care nu le aparțin. Cine îi controlează, cum răspund pentru luxul afișat? De cele mai multe ori fug, pur și simplu fug când sunt întrebați de unde au aceste averi.

Când miliarde de lei pleacă de la stat către partide și candidați, când sute de milioane de lei sunt direcționați de partide către presa favorabilă, când declarațiile de avere sunt secrete, credeți că principala problemă o reprezintă finanțarea ONG-urilor? Da, acele organizații care sunt controlate de statul politicienilor, care au acces la orice document.

Statul are la dispoziție toate informațiile despre ONG-uri. Multe organizații au decis să fie și mai transparente și au publicat pe site-ul lor veniturile, dar și cheltuielile.

Dacă permiteți o comparație: cum ar fi, dacă pentru o zi, toate conturile politicienilor și partidelor ar fi controlate de societatea civilă? Ce am afla cu adevărat? Stați puțin, asta nu vrea nimeni, pentru asta nu vor da vreodată o lege.

Ei vor să dețină controlul peste tot. Să controleze ONG-urile, să controleze presa, să controleze justiția. Acesta este scopul lor, nu transparența.

Dușmanul, inamicul societății a fost identificat și el trebuie acum anihilat, trimis la Canal sau pușcărie, eliminat pentru a satisface setea de sânge. Partidul lui Simion face ce știe mai bine: caută o temă care să dezbine societatea, inventează dușmani imaginari și liderul se declară salvatorul națiunii. Totul pentru a acoperi neregulile și încălcarea legilor în vigoare. Întrebarea este ce caută PSD în această poveste, se întoarce în epoca Dragnea? Sau s-a întors deja și trebuie doar să constatăm asta.

