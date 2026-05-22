„O legendă absolută”: Un britanic a devenit străinul care a urcat de cele mai multe ori pe Everest

Un britanic și-a îmbunătățit vineri propriul record pe Everest și a înregistrat cea de-a 20-a ascensiune pe cel mai înalt vârf din lume, în timp ce doi alpiniști indieni și-au pierdut viața pe munte, ridicând numărul victimelor din acest sezon la cinci, au declarat reprezentanții autorităților de turism montan, potrivit Reuters.

Kenton Cool, în vârstă de 52 de ani, a escaladat vârful de 8.849 de metri înainte de răsărit și se afla în coborâre spre taberele de la altitudini mai joase. Se preconizează că va ajunge la tabara de bază în weekend, au spus organizatorii expediției sale.

Între timp, un alpinist indian a murit la Tabara II si altul la Hillary Step, a declarat Nivesh Karki, reprezentant al companiei organizatoare a expediției, Pioneer Adventure. Ambii urcaseră pe vârf joi, dar au murit în timpul coborârii, a spus el vineri.

Hillary Step este situat sub vârf, in „zona morții”, numită astfel din cauza nivelului periculos de scăzut al oxigenului natural.

Nu este clar deocamdată de ce au murit cei doi. „Un cadavru se află la o altitudine foarte mare și încercăm să aducem al doilea cadavru din tabăra II”, a declarat Karki pentru Reuters.

Cool urcă pe Everest în fiecare an

Cool, alpinistul britanic, „rescrie în tăcere cărțile de recorduri”, a spus Lukas Furtenbach, alpinist care a urcat de patru ori pe Everest și organizator de expediții al companiei Furtenbach Adventures, cu sediul în Austria.

„Mai multe ascensiuni pe Everest decât orice alt alpinist care nu este șerpaș… și totuși face să pară că este doar o plimbare pe dealuri. O legendă absolută”, a declarat Furtenbach pentru Reuters din tabăra de bază. Cool a urcat împreună cu una dintre echipele lui Furtenbach.

Cool, care a urcat pentru prima dată pe Everest în 2004 și a repetat isprava în fiecare an de atunci, cu excepția unor ani în care autoritățile au închis muntele din diverse motive, a spus că escaladarea vârfului Everest nu este o rutină.

„Nu devine niciodată mai ușor sau mai puțin înfricoșător. Este cel mai înalt munte din lume și cu el vine un sentiment incredibil de măreție”, a spus Cool într-un comunicat.

„Mă bazez pe fiecare dram de experiență pe care o am pentru a mă mișca în siguranță în acest mediu. A sta pe vârf pentru a douăzecea oară este incredibil de special.”

Recordul pentru cel mai mare număr de cuceriri ale Everestului este deținut de un șerpa nepalez, Kami Rita, cu 32 de ascensiuni.

Everestul a fost escaladat de peste 8.000 de persoane, unele dintre ele de mai multe ori, de când a fost escaladat pentru prima dată de neozeelandezul Sir Edmund Hillary și de șerpașul Tenzing Norgay în 1953.