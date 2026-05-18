O linie de tren din Belgia a fost blocată de un cangur: „Poliția a încercat să prindă animalul, fără succes”

„Este genul de apariție puțin neobișnuită”: un cangur a fost văzut luni lângă o linie de cale ferată din Belgia, perturbând pentru scurt timp traficul pe o linie secundară, transmite France Presse.

„S-a primit o sesizare în jurul orei 09:00”, a declarat pentru AFP Frédéric Sacré, purtătorul de cuvânt al Infrabel, operatorul rețelei feroviare belgiene.

„Un cangur a apărut de-a lungul căilor ferate”, lângă Zingem, în Flandra, a afirmat el, adăugând că nu are „detalii despre proveniența animalului”.

Traficul pe linie secundară a fost întrerupt timp de o oră.

„Poliția a încercat să prindă animalul, fără succes și a apelat, prin urmare, la un medic veterinar”, a spus el, adăugând că „medicul veterinar s-a dovedit a fi mai abil.”

„Este genul de apariție destul de neobișnuită”, a afirmat Infrabel, precizând că este mai obișnuit cu perturbările provocate de trecerea bovinelor sau a ovinelor.

„Am mai avut o alpaca acum câțiva ani”, a adăugat el.

Foto: Piotr Gilko | Dreamstime.com