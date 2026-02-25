O locuință din anii ‘80, abandonată de 20 de ani, a fost readusă la viață prin culoare, după o renovare care a durat aproape doi ani: „Primul pas a fost golirea completă și «ștergerea» acestui apartament uitat de lume”

Sunt apartamente care au nevoie doar de o schimbare de finisaje. Și sunt apartamente care au nevoie de o a doua șansă. Locuința de 95 metri pătrați de pe Șoseaua Pantelimon, într-un bloc din anii ’80 aflat la câteva minute de Obor, făcea parte din a doua categorie. Nelocuită de aproape 20 de ani, cu tapet pe toți pereții, mochete și linoleum uzat, mobilier abandonat și instalații depășite, părea un spațiu complet uitat de lume, scrie site-ul Lovedeco.ro.

Renovarea a început în vara anului 2024 și s-a încheiat în 2026, odată cu sosirea ultimelor piese de mobilier. A fost un proces lung, făcut aproape integral de un singur muncitor, cu multe adaptări din mers. Dar rezultatul este un apartament colorat, viu, fără soluții standard – exact așa cum și-au dorit proprietarii.

„Primul pas a fost golirea completă și «ștergerea» acestui apartament uitat de lume”, spune designerul Mălina Bălan, care a coordonat transformarea.

Holul roz-coral anunță de la intrare prezența unui apartament colorat într-un bloc vechi

Compartimentarea a fost marele atu al locuinței: patru camere bine delimitate, un hol generos cu un parcurs frumos și două băi. Însă starea inițială a cerut o renovare completă: decopertare totală, refacerea instalațiilor sanitare și electrice, îndreptarea pereților, schimbarea tuturor finisajelor și mobilare integrală.

Bugetul total, de aproximativ 70.000 de euro (incluzând fee-ul de design), s-a împărțit astfel:

~35% finisaje și materiale

~35% mobilier și corpuri personalizate

~30% manoperă și lucrări de renovare

Cel mai costisitor capitol au fost finisajele și bucătăria – gresia, faianța și lavabilul colorat au avut un impact major în buget.

