O mamă își trage copilul de păr, pe o stradă din Constanța, și mii de adulți o laudă. De ce?

O înregistrare video făcută pe o stradă din Constanța, cu o femeie care își bruschează fetița de 8 ani, aduce iar în discuție o realitate dură a societății noastre: mulți copii din România sunt încă disciplinați prin violență – atât verbală, cât și fizică. Femeia o trage pe fată de păr, o împinge și țipă la ea în mijlocul străzii.

În primă fază, nu am putut urmări tot clipul, pentru că mi-a apăsat niște butoane care m-au dus înapoi în copilărie. Mi-am adunat, însă, puterile, și am făcut-o mai târziu. Am citit și comentariile din social media, iar acela a fost al doilea șoc cu care m-am confruntat. Mii de oameni aprobă gestul mamei, convinși că bătaia e singura modalitate de a aduce copiii pe drumul cel bun. Singurul tras la răspundere în mediul online în toată această poveste e omul care a filmat. „De ce s-a băgat? Nu era treaba lui!”

Situația din clip redă doar câteva minute din viața unei mame și a fiicei ei preadolescente. Nu știu nimic despre ele. Știu doar că fata este trasă de păr, împinsă, bruscată și, atunci, când cei care filmează atenționează femeia că vor suna la Protecția Copilului, mama îi spune copilei să rămână acolo, s-o crească ei.

Femeia spune că nu mai poate. Că e mamă singură de peste cinci ani și că a ajuns la capătul puterilor. E vorba, în mod cert, de o femeie în suferință. Nu știu ce i-a declanșat criza de furie. Nu știu dacă are ajutor pentru creșterea copilului. Nu știu cu ce demoni interiori se luptă. O aud cum țipă și îi reproșează fetei că a numit-o ”handicapată”. Ceea ce știu însă, cu certitudine, e că violența asupra unui copil nu poate avea niciun fel de justificare.

Sunt mamă și știu cât este de greu. Știu cum este să fii la capătul puterilor și să nu vrei decât să dormi și să te trezești când toate lucrurile din viața ta vor fi fost rezolvate. Știu cum e să jonglezi între problemele din cuplu, job (sau joburi), facturi, familia extinsă, copii bolnavi și câte și mai câte se întâmplă în viața unui om. Toți simțim la un moment dat că suntem depășiți. Asta este viața, fie că vrem, fie că nu. Dar copiii nu au nicio vină.

Citește continuarea articolului AICI.