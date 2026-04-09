O mare companie aeriană își reduce zborurile spre Orientul Mijlociu din cauza conflictelor din regiune, dar crește frecvența curselor spre India și Africa

British Airways a anunțat joi că va reduce numărul de zboruri către Orientul Mijlociu odată cu reluarea curselor, va elimina definitiv Jeddah din lista destinațiilor și va crește capacitatea pe rutele către India și Africa, în contextul în care tensiunile din regiune afectează programul zborurilor, potrivit Reuters.

Modificările vin după o perioadă prelungită de perturbări, provocate de escaladarea războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului, care a dus la anularea a peste 21.000 de zboruri, a restrâns și mai mult un coridor aerian deja limitat pentru cursele între Europa și Asia și a complicat operațiunile transportatorilor aerieni la nivel global.

Compania aeriană, deținută de International Airlines Group, care a suspendat unele zboruri după izbucnirea conflictului la sfârșitul lunii februarie, intenționează să reducă frecvența curselor către Dubai, Doha și Tel Aviv la un singur zbor pe zi începând cu 1 iulie, iar pe ruta către Riyadh să scadă de la două zboruri zilnice la unul singur, de la jumătatea lunii mai.

British Airways va redirecționa, de asemenea, aeronavele eliberate pentru a introduce zboruri zilnice către Bengaluru și Nairobi și pentru a crește capacitatea pe rutele către Delhi și Hyderabad.

„Monitorizăm constant situația și suntem în contact direct cu pasagerii afectați pentru a le oferi o gamă de opțiuni”, a transmis compania.

Modificările de program se vor aplica pe durata sezonului de vară, până la 24 octombrie, urmând ca una dintre cursele către Dubai să fie reluată pe 16 octombrie.