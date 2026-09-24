O mare companie de publicitate revine în România după 7 ani

BBDO revine pe piaţa românească, la şapte ani după ieşirea din parteneriatul cu Graffiti, prima agenție de publicitate din țara noastră de după Revoluție, conform Pagina de Media.

Grupul american Omnicom Advertising și compania românească The Group au anunțat lansarea BBDO România, o agenție de comunicare integrată care va reuni servicii de creație, strategie, comunicare digitală, inteligență artificială, marketing bazat pe date, e-commerce și comunicare corporativă.

Zoltan Szigeti a fondat holdingul de comunicare The Group la începutul lui 2005, devenind un important jucător pe piața de publicitate.

Potrivit companiilor, noua agenție este rezultatul extinderii parteneriatului dintre Omnicom și The Group și va funcționa sub brandul internațional BBDO, prezent în peste 50 de țări.

BBDO România va fi condusă de Roxana Memetea, potrivit unui comunicat de presă al companiilor.

Conform sursei citate, agenţia de comunicare este prezentată drept una integrată, cu servicii de creaţie, strategie, digital, date, tehnologie, e-commerce şi comunicare corporativă.

Din echipa de conducere mai fac parte Roxana Niță (Chief Creative Officer), Roxana Țâmpău (Chief Client & Business Officer), Luciana Cucoaneș (Chief Strategy & Insights Officer), Simina Dima (Chief Growth & Integration Officer), Iulian Vegheș (Chief AI, Data & Technology Officer) și Sorina Mihai (Chief of Corporate Communication).

Reprezentanții companiei spun că noua structură va integra servicii de creație, strategie, tehnologie și analiză de date într-un singur model de lucru, pentru a răspunde cerințelor actuale ale companiilor în domeniul comunicării și marketingului.

BBDO este una dintre cele mai mari rețele de agenții de publicitate și comunicare din lume. The Group are aproximativ 400 de angajați și peste 300 de branduri în portofoliu. Potrivit companiei, cifra de afaceri a depășit 230 de milioane de euro în 2025.

Graffiti BBDO a fost prima agenție de publicitate înființată în România, fondată de Cristian Burci, și a făcut parte din rețeaua BBDO Worldwide. Agenția și-a încheiat activitatea în 2019.