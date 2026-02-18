„O mare greșeală”. Trump îl avertizează pe Starmer să nu cedeze o bază militară cheie din Oceanul Indian, de care ar avea nevoie în eventualitatea atacării Iranului

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că premierul britanic Keir Starmer comite „o mare greşeală” cedând o bază militară cheie din Oceanul Indian, afirmând că aceasta ar fi vitală în cazul în care Statele Unite ar ataca Iranul.

„NU CEDAŢI DIEGO GARCIA!”, a scris Trump pe rețeaua sa Truth Social, la câteva ore după ce Departamentul de Stat a susţinut din nou acordul britanic de a restitui Insulele Chagos către Mauritius şi de a închiria terenul pentru această bază pe o perioadă de 99 de ani.

„Relaţia noastră cu Regatul Unit este una puternică şi solidă, şi aşa a fost de mulţi ani, dar prim-ministrul Starmer pierde controlul asupra acestei insule importante din cauza pretenţiilor unor entităţi necunoscute până acum. În opinia noastră, acestea sunt de natură fictivă”, a scris Donald Trump, potrivit News.ro.

El a continuat spunând că, dacă Iranul nu încheie un acord de pace cu Statele Unite, „ar putea fi necesar ca SUA să utilizeze Diego Garcia”, precum şi baza aeriană Fairford din Gloucestershire, pentru a „eradica un potenţial atac al unui regim extrem de instabil şi periculos – un atac care ar putea fi îndreptat împotriva Regatului Unit, precum şi a altor ţări prietene”.

„Prim-ministrul Starmer nu ar trebui să piardă controlul, din niciun motiv, asupra Diego Garcia, prin încheierea unui contract de închiriere pe 100 de ani, care este, în cel mai bun caz, fragil”, a continuat preşedintele SUA.

„Acest teritoriu nu ar trebui să fie luat de la Marea Britanie şi, dacă se va permite acest lucru, va fi o lovitură pentru marele nostru aliat. Vom fi întotdeauna pregătiţi, dispuşi şi capabili să luptăm pentru Regatul Unit, dar acesta trebuie să rămână puternic în faţa woke-ismului şi a altor probleme cu care se confruntă”, a scris Trump.

Această postare a președintelui Donald Trump vine la doar câteva ore după ce guvernul SUA a declarat că susţine acordul încheiat de guvernul lui Keir Starmer.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat: „Statele Unite susţin decizia Regatului Unit de a continua acordul cu Mauritius privind arhipelagul Chagos. Statele Unite îşi reiterează dorinţa de a încheia un acord bilateral cu Regatul Unit pentru a garanta utilizarea în continuare a bazelor şi a altor facilităţi din arhipelagul Chagos în scopul promovării securităţii naţionale a SUA, precum şi a securităţii şi stabilităţii în Oceanul Indian”.

Care este povestea insulei Diego Garcia, invocată de Donald Trump

Arhipelagul Chagos este un grup de 65 insule tropicale în Oceanul Indian, care se găsește la 500 km de Maldive. Suprafața totală a insulelor este de 63 km², cea mai mare dintre ele fiind insula Diego Garcia, care are o suprafață de 44 km².

Marea Britanie, care a controlat regiunea din 1814, a decis în 1965 să scindeze administrativ Insulele Chagos de Mauritius, o fostă colonie a sa căreia avea să îi recunoască independența pe cale pașnică 3 ani mai târziu.

Insulele Chagos au fost organizate în așa-zisul Teritoriu Britanic din Oceanul Indian.

Locul unde se află Arhipelagul Chagos, FOTO: Google Maps

La începutul anilor 1970 Londra a strămutat aproape 2.000 de locuitori ai insulelor în Mauritius și Seychelles pentru a face loc unei baze aeriene pe Diego Garcia, insulă pe care o concesionase Statelor Unite în 1966.

Însă Curtea Internațională de Justiție de la Haga a decis în 2019 că Marea Britanie a împărțit ilegal insulele cu trei ani înainte ca Mauritius să își proclame independența.

Mauritius a argumentat în fața completului de judecată că decizia britanicilor de a scinda teritoriul țării în perioada în care era o colonie a Londrei a fost ilegală. Majoritatea judecătorilor au acceptat acest argument, spunând că „procesul decolonizării (britanice) nu a fost completat din punct de vedere legal” din cauza acțiunilor Londrei.

Marea Britanie a amânat semnarea acordului cu Mauritius pentru ca el să fie analizat și de noua administrație Trump

Curtea de la Haga a decis de asemenea că Marea Britanie trebuie să își retragă administrația din arhipelag „cât mai curând posibil. Decizia curții nu a fost constrângătoare, însă a fost considerată de o importanță simbolică uriașă.

Recomandarea curții a fost salutată de cele aproximativ 2.000 de persoane evacuate de britanici de pe insulă între 1960 și 1970 pentru ca SUA să își poată construi aici baza aeriană. Corespondența diplomatică a vremii descria evacuarea insulelor ca fiind o îndepărtare a „câtorva Tarzani și Vineri” – o referință la celebrul servitor de culoare din romanul „Robinson Crusoe”.

Mulți dintre foștii locuitori ai Insulelor Chagos s-au stabilit în Marea Britanie, de unde au continuat lupta pentru decolonizarea completă a regiunii.

Semnarea acordului Marii Britanii cu Mauritius a fost amânată pentru a avea loc după învestirea lui Trump în ianuarie 2025, Londra dorind să ofere noii administrații republicane timp pentru a analiza detaliile planului finalizat în timpul mandatului președintelui Joe Biden.