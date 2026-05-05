O mare navă transportatoare de mașini a trecut prin Ormuz escortată de forțele americane, anunță Maersk

Gigantul danez din domeniul transportului maritim de mărfuri în containere, Maersk, a anunțat marți că una dintre navele sale, Alliance Fairfax, sub pavilion american, a părăsit strâmtoarea Ormuz, transmite AFP.

„ALLIANCE FAIRFAX, o navă care transportă vehicule și arborează pavilion american, operată de Farrell Lines, Inc., o filială a transportatorului american Maersk Line Limited (MLL), a traversat strâmtoarea Ormuz și a părăsit Golful Persic pe 4 mai”, a anunțat Maersk.

„Tranzitul s-a desfășurat fără incidente și toți membrii echipajului sunt teferi și nevătămați”, a precizat armatorul.

Nava a fost „însoțită de forțe militare americane”, a adăugat compania.

Nava de transport auto „se afla în Golful Persic în momentul în care au izbucnit ostilitățile dintre Statele Unite și Iran în februarie și nu a putut pleca din cauza preocupărilor persistente legate de securitate”, a precizat acesta.

Două nave comerciale sub pavilion american au reușit să traverseze „cu succes” această trecere strategică, a anunțat luni Centcom, comandamentul militar american pentru regiune.

Președintele Donald Trump a declarat că SUA au atacat șapte „ambarcațiuni rapide” iraniene în Strâmtoarea Ormuz, în timp ce Washingtonul încearcă să ghideze navele blocate afară din Golf.

Trump a oferit puține detalii cu privire la „Freedom Project”, planul de ajutorare a navelor și a echipajelor acestora blocate în această cale navigabilă vitală și care se confruntă cu o lipsă de alimente și alte provizii.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a spus că va sprijini efortul cu 15.000 de militari, peste 100 de aeronave, precum și nave de război și drone.

De la ofensiva israelo-americană din 28 februarie, Iranul controlează strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează de obicei o cincime din producția mondială de petrol și gaze naturale lichefiate. Washingtonul a ripostat cu un blocaj al porturilor iraniene.

Un armistițiu este în vigoare din 8 aprilie, dar a fost pus în pericol luni de ciocnirile dintre iranieni și americani în zona Strâmtorii Ormuz și de reluarea atacurilor cu rachete ale Iranului asupra unuia dintre vecinii săi din Golf, Emiratele Arabe Unite.