SUA atacă 7 ambarcațiuni rapide iraniene. Iranul atacă o instalație petrolieră din Emiratele Arabe Unite

Președintele Donald Trump a declarat că SUA au atacat șapte „ambarcațiuni rapide” iraniene în Strâmtoarea Hormuz, în timp ce Washingtonul încearcă să ghideze navele blocate afară din Golf prin calea navigabilă în mare parte închisă.

Emiratele Arabe Unite și Coreea de Sud au denunțat luni atacuri asupra navelor, mnționând că un incendiu a izbucnit în portul petrolier Fujairah după un atac iranian.

Compania de transport maritim Maersk a declarat pentru BBC că una dintre navele sale sub pavilion american a ieșit cu succes din strâmtoare sub protecția armatei americane – în cadrul a ceea ce Trump a numit „Proiectul Libertate”.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat că evenimentele din strâmtoare „arată clar că nu există o soluție militară la o criză politică”.

El a adăugat: „Proiectul Libertate este de fapt Proiectul Impas.”

Maersk a declarat că tranzitul uneia dintre navele sale comerciale „a fost finalizat fără incidente și toți membrii echipajului sunt în siguranță și nevătămați”.

Strâmtoarea Hormuz a rămas în mare parte blocată de când SUA și Israelul au lansat atacuri aeriene asupra Iranului în februarie. Teheranul a răspuns blocând calea navigabilă crucială prin care trece de obicei 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate din lume.

La începutul lunii aprilie, SUA și Iranul au anunțat un armistițiu în baza căruia Iranul a încetat atacurile cu drone și rachete asupra țărilor din Golf, inclusiv asupra Emiratelor Arabe Unite, dar puține nave au putut tranzita strâmtoarea de atunci. SUA au impus, de asemenea, propria blocadă asupra porturilor iraniene.

Trump a spus: „Am doborât șapte ambarcațiuni mici sau, cum le place lor să le numească, ambarcațiuni «rapide». Este tot ce le-a mai rămas.”

Armata americană a declarat că a folosit elicoptere pentru a ataca ambarcațiunile.

Presa de stat iraniană a contestat ulterior anunțul lui Trump conform căruia SUA au atacat ambarcațiunile rapide. Citând o sursă militară, agenția de știri Tasnim a relatat că două nave de marfă mici au fost lovite în schimb, ucigând cinci civili.

Anterior, SUA au declarat că distrugătoare ale marinei și nave comerciale sub pavilion american au navigat prin strâmtoare luni. Iranul a numit aceste afirmații „complet false”, armata sa declarând că a tras focuri de avertisment asupra unei nave de război americane. Armata americană a negat acest lucru.

Mai târziu, luni, firma de transport maritim Maersk a anunțat că nava sa, Alliance Fairfax, sub pavilion american, care a fost blocată în Golf de la atacul american și israelian asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, a ieșit din Strâmtoarea Hormuz.

Firma a declarat că a fost contactată de SUA care „a oferit navei oportunitatea de a ieși din Golf sub protecția militară americană”.

Într-un comunicat, firma a adăugat: „Nava a părăsit ulterior Golful Persic însoțită de forțe militare americane”.

Între timp, Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite a spus că un petrolier afiliat Adnoc, compania petrolieră de stat, a fost lovit în Strâmtoarea Hormuz.

Autoritățile din Emiratele Arabe Unite au raportat, de asemenea, că apărarea aeriană a folosit 12 rachete balistice, trei rachete de croazieră și patru drone. Oficialii locali au declarat că un atac a provocat un incendiu major și trei răniți în portul petrolier important Fujairah.

Abu Dhabi a numit atacurile o „escaladare periculoasă” și a declarat că își rezervă dreptul de a răspunde. Televiziunea de stat iraniană a citat un oficial militar anonim care a declarat că Iranul „nu are planuri de a viza Emiratele Arabe Unite”.

Liderii internaționali au condamnat atacurile asupra infrastructurii din Emiratele Arabe Unite.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că atacurile au fost „nejustificate și inacceptabile”. Prim-ministrul britanic, Sir Keir Starmer, a declarat că Regatul Unit va continua „să sprijine apărarea partenerilor noștri din Golf”.

Duminică, Trump a declarat că SUA va începe să ajute navele blocate să iasă de pe ruta maritimă, ca parte a „Proiectului Libertate”. Se estimează că 20.000 de navigatori de pe 2.000 de nave au fost blocați de la începutul războiului dintre SUA și Iran, în februarie.

Președintele a declarat că SUA au fost rugate de țări „din întreaga lume” să ajute la eliberarea navelor lor care erau „blocate în Strâmtoarea Hormuz” și care erau „doar niște trecători neutri și nevinovați!”.