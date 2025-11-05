Incident grav în Franța: un șofer a intrat intenționat cu mașina într-un grup de oameni. „A strigat Allahu Akbar” / Bilanțul anunțat de autorități

Cel puțin cinci persoane au fost rănite, miercuri dimineață, după ce o mașină a intrat într-un grup de pietoni și bicicliști, în comuna Saint Pierre d’Oléron, în sud-vestul Franței. Atacul a fost intenționat, iar când a fost arestat, suspectul a strigat „Allahu Akbar”, au transmis autoritățile franceze, citate de Le Figaro și The Guardian.

Un șofer a lovit cu mașina mai mullți pietoni și un biciclist pe o șosea între Dolus-d’Oléron și Saint-Pierre-d’Oléron. În total, zece persoane au fost rănite, dintre care două sunt în stare gravă.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nuñez, a confirmat starea răniților, completând că suspectul a fost reținut, iar ancheta este în curs.

Postul francez de televiziune BFMTV a relatat că suspectul în cazul atacului cu mașina din d’Oleron a strigat „Allahu Akbar”, în momentul arestării, a informat Reuters. Ziarele Sud-Ouest și Le Parisien au relatat același lucru, adăugând că anchetatorii investighează și posibilitatea ca suspectul să sufere de tulburări psihice.

Informația a fost confirmată și de surse apropiate anchetei pentru Le Figaro. Tot ziarul francez l-a contactat și pe procurorul republican din La Rochelle, iar acesta a spus că, din primele informații, incidentul a fost unul „intenționat”. Cu toate acestea, motivul nu este confirmat și ancheta va trebui să îl determine, a spus magistratul.

Suspectul este un bărbat în vârstă de 35 de ani. El locuiește în La Cotinière (Charente-Maritime), un mic sat de pescari situat la 4 kilometri de Saint-Pierre-d’Oléron. Conform informațiilor din presa franceză, el este cunoscut de justiție pentru infracțiuni, în special pentru comportamentul său inadecvat și consumul de droguri și alcool.

Sticle de gaz ar fi fost găsite în portbagajul mașinii sale, un Honda Civic, a declarat o sursă pentru Le Figaro. Procurorul din La Rochelle a spus că această informație este în curs de verificare.

Înainte de a fi reținut, suspectul a încercat să-și incendieze mașina. În prezent, el se află în arest preventiv la brigada din Saint-Pierre-d’Oléron.