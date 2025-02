O mașină a intrat într-o mulțime de oameni în Munchen cu câteva ore înainte de conferința de securitate la care participă Zelenski. Cel puțin 15 răniți

Cel puțin 15 persoane au fost rănite joi după ce o mașină a intrat într-un grup de oameni în orașul german Munchen, care urmează să găzduiască lideri din întreaga lume. Nu este clar deocamdată dacă a fost vorba de un atac sau de un accident, relatează BBC și Reuters.

O operațiune majoră a poliției este în desfășurare în zona Dachauer Strasse, a confirmat poliția. Șoferul a fost reținut la fața locului și nu mai prezintă niciun pericol, au precizat autoritățile, pe rețeaua X.

Potrivit presei locale, incidentul s-a petrecut la locul unui miting legat de o grevă organizată de sindicatul de transport Verdi.

Un bilanț oficial privind numărul de victime nu a fost făcut public, dar ziarul german Bild, citând surse oficiale, a raportat că cel puțin 15 persoane au fost rănite.

Incidentul a avut loc cu câteva ore înainte ca mai mulți lideri mondiali, inclusiv președintele ucrainean Zelenski și vicepreședintele american JD Vance, să ajungă în oraș pentru conferința de securitate de la München, care va avea loc vineri.

The car ramming incident in Munich happened in a location very close to the Hotel Bayerischer Hof, where the Munich Security Conference will be held in the coming days. pic.twitter.com/CIuBtMqpXH