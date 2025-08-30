O mașină a intrat într-un grup de oameni în Franța: „Din păcate, bilanțul este foarte grav”

Șoferul unei mașini a lovit „în mod deliberat” un grup de persoane în noaptea de vineri spre sâmbătă în centrul orașului Evreux, în urma unei altercații într-un bar, provocând moartea unei persoane și rănirea altor cinci, dintre care două se află în stare critică, a informat parchetul francez, potrivit AFP.

Într-un bar din centrul orașului, în jurul orei 04:00, „ar fi avut loc o altercație (…) între mai multe persoane, în special între o tânără și mai mulți bărbați”, a declarat procurorul republican din Evreux, Rémi Coutin.

Paznicii barului au decis atunci să scoată afară toate persoanele care se aflau în local, adică aproximativ o sută de persoane, potrivit aceleiași surse.

„În acel moment, probabil ca urmare a altercației care a avut loc în interiorul clubului de noapte, o persoană ar fi mers să ia un vehicul (…) și ar fi dat înapoi în mod deliberat cu viteză mare în mulțimea care se afla în fața localului”, a adăugat magistratul.

„Din păcate, bilanțul este foarte grav”

„Din păcate, bilanțul este foarte grav, deoarece o persoană a decedat la fața locului și cinci au fost rănite, dintre care două se află în stare critică în acest moment”, a precizat Coutin. Cele cinci persoane au fost internate la Spitalul Universitar din Evreux.

Persoana decedată este un bărbat, a precizat procurorul.

„Cel puțin două persoane care se aflau în vehicul și o a treia care se afla în afara acestuia”, doi bărbați și o femeie, au fost plasați în arest preventiv la comisariatul din Evreux, a indicat Coutin.

A fost deschisă o anchetă pentru omor și tentativă de omor, potrivit magistratului, care exclude orice motiv „terorist, rasist sau de altă natură”.

„A priori, pornim de la ideea unei altercații între clienții acestui bar, care, în consecință, a degenerat complet și duce la o tragedie teribilă”, a rezumat el.

