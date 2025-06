O maşină a intrat într-un grup de oameni în oraşul german Passau

Un bărbat în vârstă de 48 de ani a fost arestat sâmbătă în oraşul Passau, în sudul Germaniei, după ce a pătruns cu maşina într-un grup de persoane în care se aflau inclusiv soţia şi fiica sa, incident despre care poliţia nu exclude posibilitatea să fie un act deliberat, relatează agenţiile EFE şi DPA, citate de Agerpres.

Cel aflat la volanul unui automobil Mercedes a pătruns cu acesta în grupul de persoane aflate trotuar, printre acestea numărându-se soţia sa în vârstă de 38 de ani şi fiica sa în vârstă de 5 ani.

„În stadiul actual, nu se poate exclude că bărbatul să fi pătruns în mod deliberat cu vehiculul în grupul de persoane. Nu sunt deocamdată cunoscute numărul victimelor şi gravitatea leziunilor”, a transmis poliţia din Bavaria într-un comunicat.

Un incident asemănător a avut loc vineri în nordul Germaniei, unde mai multe persoane aflate în faţa unei gelaterii unde aşteptau să cumpere îngheţată au fost lovite de un vehicul, dar în cele din urmă s-a dovedit că şoferul în vârstă a pierdut controlul autoturismului din cauza unei urgenţe medicale.

