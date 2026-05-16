O mașină a lovit un bancomat și a rănit o trecătoare la Galați, după o parcare ratată

Incidentul s-a produs sâmbătă dimineață, pe o stradă din municipiul Galați, în timp ce o femeie în vârstă de 71 de ani încerca să își parcheze autoturismul, au transmis polițiștii gălățeni, citați de Agerpres.

„Din primele verificări, s-a stabilit că un autoturism, în timp ce efectua o manevră de parcare, ar fi pierdut controlul direcţiei, intrând în bancomatul unei unităţi bancare”, precizează IPJ Galaţi.

În urma impactului, a fost rănită o femeie în vârstă de 66 de ani, care se afla în zonă. Aceasta a fost preluată de echipajele medicale și transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri de specialitate.

Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs evenimentul.