O „mega-instituție” propusă în București pentru a aplica referendumul lui Nicușor Dan. „Ar trebui să decidem repede”

Primarul general Ciprian Ciucu susține că punerea în practică imediat a referendumului pe care Nicușor Dan l-a inițiat în urmă cu doi ani ar duce la un blocaj administrativ în București.

Este vorba despre prevederea privind semnarea de către primarul general a autorizațiilor de construire pe întreg teritoriul Bucureștiului.

„Domnul președinte Nicușor Dan a insistat pe faptul că trebuie pus în aplicare referendumul și din acest motiv toate autorizațiile trebuie să fie semnate de către primarul general, și certificate de urbanism, și alte documentații care țin de rețele edilitare. Calculând câte astfel de documentații se emit în fiecare an, vorbesc despre aproape 10.000. Nu am timp să le semnez. Și legea, în această formă, nu îmi dă posibilitatea să deleg, deci nu am timp fizic” a declarat Ciprian Ciucu, la Digi 24.

„Ar trebui să decidem repede care va fi soluția și să avem această etapă de un an, eu zic că mai bine ar fi de doi, ca să o putem pregăti pentru a ține cont de ceea ce au votat oamenii și de referendum, dar să nu duci într-un blocaj administrativ Capitala”, a adăugat primarul general.

„O mega-instituție” pentru autorizare și urbanism

Ciucu a propus crearea unei „mega-instituții” care să se ocupe de autorizare și urbanism și care să preia atribuțiile și personalul din direcțiile de specialitate ale primăriilor.

„Trebuie să ne concentrăm pe niște soluții și care să presupună schimbare legii, să-mi dea un timp de un an sau doi până să creăm o nouă instituție, o mega-instituție de autorizare sau de urbanism-arhitectură, care să preia toate direcțiile de la nivelul primăriilor cu tot cu oameni. Trebuie duși într-o clădire să aibă proceduri, să îi angajezi, să vezi pe ce poziții îi duci”, a mai adăugat edilul.

Președintele Nicușor Dan și reprezentanții partidelor politice au agreat, joi, principiile pe care se va baza Codul Urbanismului, convenind, totodată, ca referendumul inițiat de Nicușor Dan să fie introdus în lege.

Urmează ca partidele să discute despre proiect. Codul Urbanismului este jalon în PNRR și valorează aproape un miliard de euro.