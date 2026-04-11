O mică concurentă de la „Românii au talent” luptă pentru o viață normală. „Când m-am născut, eram moartă. Abia la a patra resuscitare, am reînviat”

În vârstă de 11 ani acum, Sara Hanț a obținut anul trecut un Golden Buzzer la „Românii au talent” de la PRO TV.

„Am 10 ani și am venit la voi să cânt. Cel mai mult am venit să-l văd pe Smiley, că îl urmăresc pe internet și îmi place mult. Fac și kinetoterapie, pentru că de când m-am născut, am probleme de sănătate. Eram pur și simplu moartă și mi-au făcut resuscitare. La a 4-a resuscitare, am reînviat. Nu pot să-mi folosesc mâna deloc. Când eram mică, pur și simplu îmi mușcam mâna pentru că nu suportam… Am avut 36 de operații la mâna stângă. Nu o pot folosi cum trebuie, dar o folosesc cât de cât. Mai am nevoie de 2 operații la mână, una în Spania și una în București. Mă afectează puțin că unii colegi sar cu coarda și eu mă uit la ei… Când cânt, sunt cea mai fericită din lume. Abia aștept să intru pe scenă. Știu că o să mă vadă o țară întreagă, dar eu mă prefac că nu e așa, ca să nu am emoții”, a spus pe scena de la PRO TV, Sara, potrivit Adevărul.

Are nevoie de ajutor

Fetiță suferă de o pareză de plex brahial, formă gravă, scrie ziarul Tribuna. Recent, Sara a fost operată la Barcelona, dare are acum nevoie de recuperare intensivă. Costurile depășesc posibilitățile familiei, afectată și de problemele de sănătate ale tatălui.

