O mică insulă a ajuns să facă milioane de dolari cu inteligența artificială. Cum a devenit pe neașteptate o „mină de aur”

Povestea unei insule mici din Caraibe care a ajuns să câștige milioane anual a început în anii 1980, când internetul era încă la început, potrivit BBC.

Atunci țăriloror li s-au atribuit adrese web unice pentru a naviga în această nouă lume online în formare. De exemplu, .us pentru SUA sau .uk pentru Marea Britanie. În cele din urmă, aproape fiecare țară și teritoriu avea un domeniu bazat pe numele său în limba engleză sau în limba proprie. Printre acestea se număra și insula caraibiană Anguilla, care a primit adresa .ai.

Fără ca Anguilla să știe la momentul respectiv, acest lucru avea să devină o adevărată mină de aur, scrie BBC. Odată cu boom-ul continuu al inteligenței artificiale (AI), tot mai multe companii și persoane fizice plătesc Anguilla, un teritoriu britanic de peste mări, pentru a înregistra noi site-uri web cu eticheta .ai.

Un exemplu este cel al șefului companiei americane de tehnologie Dharmesh Shah, care la începutul anului 2025 a cheltuit 700.000 de dolari (519.000 de lire sterline) pentru adresa you.ai. El a declarat, într-un interviu pentru BBC, că a cumpărat adresa pentru „un produs AI care ar permite oamenilor să creeze versiuni digitale ale lor înșile, care ar putea îndeplini sarcini specifice în numele lor”.

Numărul site-urilor web .ai a crescut de peste 10 ori în ultimii cinci ani și s-a dublat numai în ultimele 12 luni, potrivit unui site web care urmărește înregistrările de nume de domenii.

În 2024, Anguilla a obținut aproape un sfert din veniturile totale ale insulei din vânzarea de nume de domenii. Sursa foto: Dreamstime.com

În prezent, insula care are o populație de doar 16.000 de locuitori, vrea să valorifice acest noroc profitabil și să-l transforme într-o sursă de venit pe termen lung și durabilă.

Similar cu alte insule mici din Caraibe, economia Anguilla se bazează pe turism, un sector vulnerabil la pagubele provocate de uraganele din fiecare toamnă. Situată în nord-estul arcului insular din Caraibe, Anguilla se află perfect în centura uraganelor din Atlanticul de Nord.

Astfel că obținerea unui venit tot mai mare din vânzarea adreselor de site-uri web joacă un rol important în diversificarea economiei insulei și în creșterea rezistenței acesteia la daunele financiare pe care le pot provoca furtunile.

În 2024, Anguilla a obținut 105,5 milioane de dolari est-caraibieni (39 milioane de dolari americani) din vânzarea de nume de domenii. Aceasta a reprezentat aproape un sfert (23%) din veniturile totale ale anului trecut. Turismul reprezintă aproximativ 37%, potrivit Fondului Monetar Internațional (FMI).

Pentru a gestiona veniturile în creștere din domeniul numelor de domeniu, în octombrie 2024 Anguilla a semnat un acord pe cinci ani cu o firmă americană de tehnologie numită Identity Digital, specializată în registrele de nume de domenii internet.

Costul exact al adreselor .ai nu este făcut public, dar se spune că prețurile de înregistrare încep de la aproximativ 150 până la 200 de dolari. Taxele de reînnoire sunt aproximativ de aceeași valoare la fiecare doi ani. În același timp, numele de domenii mai solicitate sunt scoase la licitație, unele ajungând la sute de mii de dolari americani. Proprietarii acestora trebuie să plătească aceleași taxe mici de reînnoire ca și ceilalți.

Guvernul din Anguilla se așteaptă ca veniturile sale din domeniul .ai să crească în continuare până la 132 de milioane de dolari est-caraibieni în acest an și până la 138 de milioane în 2026. Acest lucru se întâmplă în contextul în care există în prezent peste 850.000 de domenii .ai, față de mai puțin de 50.000 în 2020.

Sursa foto: Dreamstime.com