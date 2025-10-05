O mie de turiști sunt blocați pe versantul tibetan al Everestului după o furtună de zăpadă

Echipele de salvare au intervenit duminică pentru a deszăpezi drumurile de acces către zonele de campare de pe versantul estic al Muntelui Everest, în Tibet, unde aproape o mie de persoane au rămas blocate din cauza unei furtuni de zăpadă care a paralizat traficul, notează presa de stat chineză, conform Reuters.

Sute de localnici și echipe de intervenție au fost mobilizate pentru a îndepărta zăpada care blochează accesul în regiune, situată la o altitudine de peste 4.900 de metri, relatează Jimu News.

Potrivit sursei citate, o parte dintre turiștii aflați pe munte au fost deja coborâți în siguranță.

Ninsoarea a început vineri seară și a continuat pe tot parcursul zilei de sâmbătă, potrivit anunțurilor publicate pe conturile oficiale WeChat ale companiei turistice din comitatul Tingri, care a informat că vânzarea biletelor și accesul în zona turistică Everest au fost suspendate de sâmbătă seara.

De cealaltă parte a frontierei, în Nepal, ploile torențiale au provocat alunecări de teren și inundații fulger care au blocat drumuri, au distrus poduri și au ucis cel puțin 47 de persoane de vineri până duminică, potrivit poliției.

În districtul Ilam, din estul țării, aflat la granița cu India, 35 de persoane au murit în mai multe alunecări de teren. Alte nouă persoane au fost date dispărute după ce au fost luate de viituri, iar trei au murit lovite de trăsnet în alte regiuni ale țării.