„O miliție care ucide”. Furie în Italia, după apariția informațiilor despre detașarea agenților ICE la Jocurile Olimpice de iarnă

Angajații Serviciului de Imigrare și Vamă al SUA vor fi implicați în protejarea delegațiilor americane la Jocurile Olimpice de iarnă din Italia, a declarat marți o sursă din cadrul ambasadei SUA, ceea a confirmat informațiile apărute în presa locală despre prezența agenților ICE și a stârnit furia unor politicieni din Peninsulă, scrie Reuters.

Agenții ICE și ai Patrulei de Frontieră sunt criticați extrem de dur în Statele Unite pentru aplicarea măsurilor restrictive în materie de imigrație ale președintelui Donald Trump, mai ales după ce doi cetățeni americani au fost împușcați mortal în incidente separate în această lună în statul Minnesota.

Sursa din cadrul ambasadei, care a vorbit sub protecția anonimatului, a declarat că divizia ICE din cadrul Homeland Security Investigation (HSI) va sprijini serviciul de securitate al Departamentului de Stat al SUA la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano Cortina, care se vor desfășura în perioada 6-22 februarie.

Agenții HSI nu vor desfășura nicio activitate de aplicare a legilor privind imigrația în timpul șederii lor în Italia, ci vor urmări mai degrabă „atenuarea riscurilor generate de organizațiile criminale transnaționale”, a precizat sursa, fără a da mai multe detalii.

„Toate operațiunile de securitate rămân sub autoritatea italiană”, a adăugat sursa.

HSI a fost prezentă în trecut la evenimente sportive majore atât în SUA, cât și în străinătate, inclusiv la Jocurile Olimpice anterioare, ca parte a parteneriatelor internaționale legate de traficul de persoane și traficul de droguri, a declarat un fost oficial.

Purtătorii de cuvânt ai ICE nu au răspuns imediat la întrebările despre operațiunea din Italia. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a declarat că, la fel ca la Jocurile Olimpice anterioare, mai multe agenții federale vor contribui la asigurarea securității, inclusiv HSI.

Politicienii italieni cer interzicerea agenților ICE

În ciuda asigurărilor că nu este nimic neobișnuit în ceea ce privește desfășurarea HSI, politicienii italieni au criticat implicarea ICE în Jocurile Olimpice de luna viitoare, ceea ce indică modul în care imaginea Statelor Unite a fost pătată în ultimele luni.

„Mi se pare o pură idioțenie”, a declarat Maurizio Lupi, liderul unui mic partid de centru din coaliția de guvernare a prim-ministrului Giorgia Meloni, pentru cotidianul La Repubblica.

Giuseppe Sala, primarul de stânga al Milanului, unul dintre orașele care găzduiesc Jocurile Olimpice, a numit ICE „o miliție care ucide”.

În cadrul unui interviu acordat postului de radio RTL 102.5, Sala a declarat: „Este clar că nu sunt bineveniți în Milano, nu există nicio îndoială în privința asta”.

Ministrul de Externe al Italiei, Antonio Tajani, a cerut o reacție măsurată. „Nu vorbim despre (oamenii ICE) care erau pe străzile din Minneapolis… Nu e ca și cum ar sosi SS-ul (nazist, n.r.)”, le-a spus el reporterilor la un eveniment de comemorare a Holocaustului.

În timp ce mulți agenți ICE din SUA au fost detașați pentru a sprijini aplicarea legilor privind imigrația, misiunea HSI este de a se concentra pe criminalitatea transnațională.

Însă Italia Viva, un partid de opoziție de centru condus de fostul prim-ministru Matteo Renzi, a afirmat că agenții afiliați ICE nu reprezintă valorile italiene și că ar trebui să li se interzică accesul în țară.

Sindicatul stânga dură USB a anunțat că va organiza un miting „ICE OUT” în centrul Milanului pe 6 februarie, care va coincide cu ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice.