O monedă din 1609 a stabilit un nou record european la o licitație în Elveția. „Un cadou regal pentru alți regi sau regine”

O monedă mare din aur, bătută în 1609 pentru regele Spaniei de la acea vreme, Filip al III-lea, a doborât recorduri, devenind cea mai valoroasă monedă din Europa, în cadrul unei licitații desfășurate luni în Elveția, potrivit Reuters.

Piesa de 339 de grame a fost vândută cu 2.817.500 de franci elvețieni (3,49 milioane de dolari). Prețul de pornire era de 2 milioane de franci elvețieni, a declarat casa de licitații Numismatica Genevensis SA, cu sediul la Geneva, confirmând că a fost doborât recordul european pentru cea mai valoroasă monedă.

Moneda „centén”, sau moneda de 100 de escudos dintr-o fostă valută spaniolă, a fost realizată în orașul Segovia, din zona centrală a Spaniei, din aur adus de la coloniștii care au mers în America sau „Lumea Nouă”.

A fost făcută ca o demonstrație a bogăției și puterii regale, echivalând pentru mulți cu un salariu anual, și este cea mai mare din istoria europeană modernă, a declarat fondatorul casei de licitații, Alain Baron.

„A fost cu adevărat un cadou regal”

Pierdută timp de mai multe secole, moneda a apărut în SUA în jurul anului 1950, unde un colecționar din New York a cumpărat-o și a vândut-o unui cumpărător spaniol un deceniu mai târziu. Ulterior, a fost licitată de un alt colecționar, a cărui identitate nu este publică.

„A fost cu adevărat un cadou regal, un cadou regal pentru alți regi sau regine”, a spus Baron. „Următorul proprietar va avea într-un fel posibilitatea de a fi egal cu un rege, deoarece este un rege care l-a dat unui alt rege”, a adăugat fondatorul casei de licitații Genevensis SA.

Potrivit casei de licitații, a existat interes din partea cumpărătorilor din SUA, Europa și Orientul Mijlociu, care căutau un „trofeu”, precum și din partea instituțiilor.

Recordul de preț anterior pentru o monedă europeană fusese stabilit de o monedă de 100 de ducați care i-a aparținut cândva lui Ferdinand al III-lea de Habsburg, vândută cu 1,95 milioane de franci elvețieni (2,42 milioane de dolari), a declarat Frank Baldacci, directorul Numismatica Genevensis SA.

