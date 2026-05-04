O navă cargo din Coreea de Sud, în flăcări după o explozie la bord, în Strâmtoarea Ormuz

Un vas de transport marfă, în Strâmtoarea Ormuz, pe 2 mai 2026. FOTO: Amirhosein Khorgooi / AP / Profimedia

Un incendiu și o explozie s-au produs luni la bordul unei nave operate de compania sud-coreeană de transport maritim HMM, în Strâmtoarea Ormuz, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe de la Seul, potrivit Reuters.

Guvernul a transmis anterior că verifică informațiile conform cărora nava, HMM Namu, ar fi putut fi atacată, a scris Yonhap News, citând oficiali guvernamentali.

Nava sud-coreeană este „în flăcări” în urma unei „explozii” care a avut loc în strâmtoarea Ormuz, au precizat autoritățile de la Seul.

Nu au fost raportate victime, iar autoritățile investighează cauza incendiului care, potrivit HMM, a izbucnit în sala motoarelor acestei nave cargo, aflată sub pavilion panamez.

La bord se aflau 24 de membri ai echipajului, inclusiv șase cetățeni coreeni, a precizat compania pentru Reuters.

„Guvernul nostru va comunica îndeaproape cu țările relevante cu privire la această chestiune și va lua măsurile necesare pentru a garanta siguranța navelor și a membrilor echipajului nostru în Strâmtoarea Ormuz”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe al Coreei de Sud, într-un comunicat.

Seulul anunțase anterior că 26 de nave sub pavilion sud-coreean au rămas blocate în strâmtoare de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu.

Anunțul armatei SUA

Armata americană a anunțat luni că două distrugătoare cu rachete ghidate ale Marinei SUA au intrat în Golful Persic pentru a sparge blocada iraniană și că două nave comerciale americane au tranzitat luni Strâmtoarea Ormuz, după ce Iranul a afirmat că a împiedicat o navă de război americană să intre în Golful Persic.

„Distrugătoare cu lansatoare de rachete ale US Navy operează la ora actuală în Golf, după ce au traversat Strâmtoarea Ormuz în cadrul «Proiectului Libertate» («Project Freedom, n.r.»). Forțele americane contribuie activ la eforturile de restabilire a traficului maritim comercial”, a transmis Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) într-o postare pe contul său de pe platforma de socializare X, referindu-se la operațiunea anunțată în ajun de către președintele Donald Trump.

„Într-o primă etapă, două nave comerciale sub pavilion american au traversat cu succes Strâmtoarea Ormuz și își continuă călătoria”, a precizat CENTCOM, conform agențiilor internaționale de presă citate de Agerpres.

Între timp, Gărzile Revoluţiei Iraniene au negat că nave comerciale ar fi traversat strâmtoarea Ormuz.

„Niciun vas comercial sau petrolier nu a traversat strâmtoarea Ormuz în ultimele ore, iar afirmaţiile (…) oficialilor americani sunt nefondate şi complet false”, au afirmat Gardienii Revoluției, într-un comunicat publicat pe contul lor de Telegram.

Președintele american a invocat duminică nave aparținând unor țări „care nu sunt implicate” în acest conflict în derulare cu Iranul și un „gest umanitar” și de „bunăvoință”.

Comandamentul Central al SUA a mai dezmințit luni informații difuzate de media de stat iraniene, potrivit cărora o navă americană ar fi fost lovită de rachete lansate de forțele iraniene. „Nicio navă a US Navy nu a fost lovită. Forțele americane sprijină «Proiectul Libertate» și impun blocada navală asupra porturilor iraniene”, mai scrie în postarea conducerii armatei americane.

Emiratele Arabe Unite au condamnat anterior un atac care a implicat două drone iraniene asupra unui petrolier aparținând companiei energetice de stat ADNOC.

De la începutul ofensivei israeliano-americane în 28 februarie, Iranul controlează Strâmtoarea Ormuz, prin care tranzitează în mod obișnuit o cincime din producția mondială de petrol și de gaze naturale lichefiate (GNL). Washingtonul a ripostat cu impunerea unei blocade asupra porturilor iraniene.

Un armistițiu este în vigoare din 8 aprilie.

Donald Trump a evocat duminică despre „discuții foarte pozitive” cu Iranul.