O navă civilă turcă a fost ţinta unui atac cu dronă al Rusiei, anunţă Ucraina

În această fotografie transmisă de Serviciul pentru Situații de Urgență al Ucrainei și difuzată la 12 decembrie 2025, salvatori ucraineni intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe o navă, în urma unui atac aerian asupra portului Ciornomorsk, din regiunea Odesa, pe fondul invaziei ruse în Ucraina. Foto: Handout / AFP / Profimedia

Marina ucraineană acuză Rusia că a atacat în mod deliberat, sâmbătă, cu o dronă, o navă civilă turcă, la o zi după ce Moscova a lovit două porturi ucrainene. Nava transporta ulei de floarea soarelui către Egipt, relatează Reuters, conform News.ro.

Într-un comunicat postat pe Telegram, Marina ucraineană a precizat că nava se numeşte Viva şi avea la bord 11 cetăţeni turci. A adăugat că nimeni nu a fost rănit şi că nava îşi poate continua călătoria spre Egipt.

„Atacul a fost efectuat în largul mării, în zona economică exclusivă a Ucrainei, în afara razei de acţiune a sistemelor de apărare aeriană ucrainene”, se arată în comunicat, care acuză Rusia de încălcarea legilor maritime.

Marina militară a declarat că este în contact cu căpitanul navei.

Vineri, Rusia a atacat două porturi ucrainene, avariind trei nave turceşti, potrivit marinei ucrainene. Un incendiu de proporţii a izbucnit pe una dintre aceste nave.

Atacurile au venit după ce Moscova a ameninţat că va „izola Ucraina de mare”, în urma atacurilor Kievului care au avariat trei tancuri petroliere ale „flotei fantomă” care se îndreptau spre Rusia pentru a exporta petrolul acesteia.