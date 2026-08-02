O nouă alertă de drone în județul Tulcea. Două aeronave F-16 au fost trimise în misiune

Sistemul de supraveghere radar al Armatei a detectat duminică după-amiază o nouă țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 de la Baza Borcea au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației, iar populația din județul Tulcea a fost avertizată printr-un mesaj RO-Alert.

Este a doua alertă de drone emisă astăzi, după ce și în cursul dimineții a fost detectată o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian național.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat astăzi, 2 august, la ora 15:09, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol la ora 15:17 pentru monitorizarea situației”, a anunțat mai devreme Ministerul Apărării, într-o informare postată pe Facebook.

Sursa citată precizează că Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert.

O informare similară a fost transmisă și în cursul dimineții, când MApN anunța că sistemul de supraveghere radar a detectat în jurul orei 09:30 o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Populația din județul Tulcea a fost de asemenea alertată prin mesaj RO-Alert.

„La scurt timp, ținta aeriană a dispărut de pe sistemele de monitorizare radar. Aceasta a evoluat în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să pătrundă în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la ora 09:52”, a precizat MApN.

Mai multe astfel de ținte aeriene au fost reperate la graniță de radarele armatei, săptămâna aceasta. Weekendul trecut, piloții români de F-16 au doborât trei drone rusești, în tot atâtea zile, după ce acestea au pătruns în spațiul aerian românesc.

Ambasadorul rus la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat la MAE, „ca reacție fermă la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie, interval în care Armata Română a doborât trei drone pătrunse neautorizat pe teritoriul național”.

Diplomația rusă a lansat apoi mai multe amenințări la adresa României, spunând că vor urma măsuri de retorsiune din partea Moscovei.