Zaharova, a doua amenințare cu riposta Rusiei, în două zile, la adresa României: Acțiunile Bucureștiului nu vor rămâne fără răspuns

În doar zile, luni și marți, diplomația rusă a lansat mai multe amenințări la adresa României. După Ambasada Rusiei, a venit rândul purtătoarei de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, să avertizeze Bucureștiul că vor urma măsuri de retorsiune, în urma deciziei țării noastre de a expulza un diplomat rus pe fondul recentelor incursiuni ale unor drone.

Marți seara târziu, Ambasada Rusiei la București a distribuit în mediul online declarațiile Mariei Zaharova „privind insinuările autorităților române referitoare la pretinsele încălcări ale spațiului aerian al României de către dronele rusești (28 iulie 2026)”.

Ce afirmă purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse

„La 27 iulie, autoritățile române au întreprins un demers în cadrul căruia Ambasadorului Rusiei la București i-au fost aduse acuzații nefondate privind pretinse încălcări ale spațiului aerian al României de către vehicule aeriene fără pilot rusești și i s-a comunicat decizia de expulzare a unui diplomat rus”, a afirmat Zaharova, conform unui mesaj al acesteia publicat pe pagina de Facebook a reprezentanței diplomatice.

Purtătoarea de cuvânt a MAE rus adaugă: „Respingem aceste noi pretenții nefondate”.

De asemenea, ea acuză faptul că „incidentele regizate și campania de propagandă care le însoțește demonstrează încercarea conducerii României de a acoperi consecințele eșecului politicii sale iresponsabile de sprijinire a regimului de la Kiev”.

„Anume aventurismul pro-ucrainean lipsit de orice reținere, și nicidecum «manevrele Moscovei», subminează fundamentele securității naționale a României și afectează negativ situația sa socială și economică. De aceea, nimeni nu ar trebui să fie surprins că în societatea românească se conturează tot mai clar nevoia de bun-simț atunci când este vorba despre Ucraina și despre extravagantele conducerii sale”, a mai susținut reprezentanta ministerului condus de Serghei Lavrov.

Zaharova a punctat, în finalul mesajului ei: „Acțiunile neprietenoase ale Bucureștiului nu vor rămâne fără răspuns”.

Amenințare similară, vehiculată mai întâi în presa de stat rusă

În cursul zilei de luni, Zaharova declarase, pentru TASS, că Moscova va oferi „un răspuns adecvat” în urma expulzării unui angajat al ambasadei Federației Ruse din România.

„Acuzațiile românilor sunt nefondate, iar pretențiile lor sunt nefondate. Aceste acțiuni neprietenoase vor primi un răspuns adecvat”, a spus Maria Zaharova, pentru agenția rusă de presă de stat citată.

Ambasadorul Rusiei, confruntat cu resturile unei drone doborâte în România

Reacția ei de luni venise după ce ambasadorul rus Vladimir Lipaev a fost convocat, mai devreme, la MAE, în București, „ca reacție fermă la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24 – 26 iulie, interval în care Armata Română a doborât trei drone pătrunse neautorizat pe teritoriul național”.

Diplomatului rus i-au fost prezentate fragmente ale unei drone distruse pe teritoriul României.

Lipaev a fost, de asemenea, notificat că un membru al ambasadei ruse este indezirabil și trebuie să părăsească țara în termen de 5 zile, conform mesajului publicat de MAE după întâlnirea de la sediul MAE.

„Din dispoziția ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat luni, 27 iulie 2026, la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Convocarea a survenit ca reacție fermă la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie 2026, interval în care Armata Română a doborât trei drone pătrunse neautorizat pe teritoriul național”, a transmis MAE.

Conform MAE, ambasadorului rus i-au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, componente despre care investigațiile derulate de Parchet au confirmat oficial că sunt de proveniență rusească. Totodată, în cadrul întâlnirii „a fost exprimat protestul ferm al părții române față de aceste acțiuni ilegale și iresponsabile și claritatea atribuirii responsabilității”.

„A fost subliniat faptul că este absolut inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care reprezintă, în egală măsură, spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. Partea română a evidențiat că Federația Rusă poartă responsabilitatea exclusivă pentru toate aceste incidente grave și pentru deteriorarea mediului regional de securitate”, a menționat MAE.

Ministerul român de Externe a anunțat și faptul că un membru al misiunii diplomatice ruse la București a fost declarat persoană inacceptabilă, având obligația de a părăsi teritoriul României în termen de cinci zile.

În același timp, ambasadorul român la Moscova a fost chemat la București pentru consultări.

Avertismentul transmis de ambasadorul Lipaev

Apoi, ambasada Federației Ruse la București a reacționat cu un mesaj ferm după convocarea lui Lipaev.

„Diplomatul a respins categoric acuzațiile nefondate la adresa Rusiei, subliniind că este vorba despre o nouă înscenare propagandistică menită să împiedice continuarea loviturilor asupra infrastructurii portuare a Ucrainei de la Marea Neagră și de pe Dunăre, utilizată de NATO pentru livrarea de încărcături militare și armament”, a transmis luni Ambasada Federației Ruse, într-un comunicat publicat pe pagina de Facebook a reprezentanței diplomatice.

„Nu a fost prezentată nicio dovadă care să ateste apartenența dronelor la Rusia. La niciuna dintre întrebările privind parametrii tehnici de zbor nu a fost oferit vreun răspuns”, a precizat ambasada referitor la întâlnirea dintre Lipaev si reprezentanții diplomației române.

De asemenea, în cadrul întâlnirii, ambasadorul Lipaev a subliniat că Rusia nu a trimis niciodată și nu trimite vehicule aeriene fără pilot de luptă împotriva unor obiective aflate pe teritoriul României, iar „toate speculațiile pe această temă, indiferent din partea cui provin, sunt complet lipsite de orice temei”.

„Atenția părții române a fost atrasă asupra faptului că sprijinirea, sub orice formă, a regimului terorist de la Kiev este «inadmisibilă și intolerabilă», conduce la prelungirea conflictului și la noi pierderi de vieți omenești”, a avertizat Ambasada Rusiei, în comunicat.

Totodată, șeful misiunii diplomatice – ambasadorul Lipaev – „a avertizat asupra pericolului unei escaladări suplimentare a confruntării cu Rusia și al tentativelor de acțiuni transfrontaliere ale apărării antiaeriene române, care ar însemna implicarea directă a României în acțiuni de luptă pe teritoriul Ucrainei”, conform mesajului transmis de reprezentanța diplomatică rusă la București.

Trei drone rusești au fost doborâte de piloţii români după ce au pătruns ilegal în spaţiul aerian al României, la sfârşitul săptămânii trecute.

Inclusiv luni dimineață, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o nouă dronă care a pătruns în spațiul aerian al României și pentru care au fost ridicate două avioane F-16. În cursul după-amiezii de luni, radarul MApN a detectat și un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina, în jurul orei 16.00.