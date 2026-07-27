Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE. Ce resturi i-au fost puse pe masă

Ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, a mers luni la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), unde a fost convocat de urgență după încălcările repetate ale spaţiului aerian al României de către Federaţia Rusă în ultimele zile. Ambasadorului rus i-au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României.

A fost notificat totodată că un membru al ambasadei este indezirabil și trebuie să părăsească țara în decurs de 5 zile.

De asemenea, MAE l-a chemat la Bucureşti pentru consultări pe ambasadorul român la Moscova.

Trei drone rusești au fost doborâte după ce au pătruns ilegal în spaţiul aerian al României au fost doborâte de piloţii români la sfârşitul săptămânii trecute.

Inclusiv în această dimineață, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o nouă dronă care a pătruns în spațiul aerian al României și pentru care au fost ridicate două avioane F-16.

„Din dispoziția ministrului afacerilor externe, Oana Țoiu, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat luni, 27 iulie 2026, la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Convocarea a survenit ca reacție fermă la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie 2026, interval în care Armata Română a doborât trei drone pătrunse neautorizat pe teritoriul național”, precizează MAE într-un comunicat de presă.

Potrivit MAE, ambasadorului rus i-au fost prezentate fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, componente despre care investigațiile derulate de Parchet au confirmat oficial că sunt de proveniență rusească.

Today at @MAERomania, the Russian side learned what they already knew: the drones downed on Romanian territory belong to them.



Drone fragments recovered by the Ministry of National Defence and the ongoing prosecutor investigation confirm their Russian origin beyond any doubt. pic.twitter.com/8PHTPcU1XN — Toiu Oana (@oana_toiu) July 27, 2026

Totodată, în cadrul întâlnirii „a fost exprimat protestul ferm al părții române față de aceste acțiuni ilegale și iresponsabile și claritatea atribuirii responsabilității”.

„A fost subliniat faptul că este absolut inadmisibil și intolerabil ca Federația Rusă să continue încălcarea spațiului aerian al României, care reprezintă, în egală măsură, spațiul aerian al NATO și al Uniunii Europene. Partea română a evidențiat că Federația Rusă poartă responsabilitatea exclusivă pentru toate aceste incidente grave și pentru deteriorarea mediului regional de securitate”, arată MAE în comunicat remis luni.

Upon instructions from the Minister of Foreign Affairs, the Ambassador of the Russian Federation to Bucharest was summoned today to the headquarters of the Ministry of Foreign Affairs.



The summoning came as a firm response to the repeated violations of Romania’s airspace between… pic.twitter.com/SgWuBbHX8P — Ministry of Foreign Affairs of Romania 🇷🇴 (@MAERomania) July 27, 2026

Membru al ambasadei ruse, indezirabil

Ministerul român de Externe anunță totodată că un membru al misiunii diplomatice ruse la București a fost declarat persoană inacceptabilă, având obligația de a părăsi teritoriul României în termen de cinci zile. În același timp, ambasadorul român la Moscova a fost chemat la București pentru consultări.

„În cadrul întrevederii, ambasadorului rus i-a fost înmânată oficial Nota verbală prin care partea română a notificat aplicarea declarării ca inacceptabil a unui membru al misiunii Federației Ruse la București, cu obligația de a părăsi teritoriul României în decurs de 5 zile. De asemenea, MAE l-a chemat la București pentru consultări pe ambasadorul României în Federația Rusă”, anunță ministerul.

„România va continua să își coordoneze îndeaproape răspunsul cu aliații și partenerii din cadrul NATO și UE și rămâne ferm angajată în adoptarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea securității naționale și a cetățenilor săi”, subliniază MAE în finalul comunicatului.