O nouă autostradă care va pleca din București a mai trecut un hop. Va trece prin trei județe și va avea peste 70 de km. „Este un proiect strategic pentru sudul României”

Documentația tehnico-economică pentru viitoarea autostradaă dintre București și Alexandria a fost avizată de Consiliul Tehnico-Economic al Ministerului Transporturilor și infrastructurii, a anunțat marți secretarul de stat în MTI, Ionel Scrioșteanu. Viitoarea autostradă va avea 74 de km, dar până ca ea să devină realitate, mai sunt și alte etape de parcurs.

„Este un proiect strategic pentru sudul României, care va contribui la dezvoltarea economică a județelor Ilfov, Giurgiu și Teleorman, la creșterea siguranței rutiere și la reducerea timpilor de deplasare. Totodată, va asigura conexiuni rapide cu Autostrada Bucureștiului A0, cu viitoarea Autostradă București – Giurgiu (A5) și cu rețeaua națională de drumuri de mare viteză către Craiova și vestul țării. Acest proiect va însemna investiții, locuri de muncă și oportunități noi de dezvoltare pentru întreaga regiune”, a scris secretarul de stat pe Facebook.

Potrivit acestuia, urmează alte patru etape: avizarea în Consiliul Interministerial şi aprobarea indicatorilor tehnico-economici în Guvernul României, respectiv întocmirea caietului de sarcini și lansarea licitației pentru proiectare și execuție lucrări.

Principalele caracteristici prevăzute ale Autostrăzii București – Alexandria sunt:

74,2 km lungime traseu

2 benzi de circulație/sens, bandă de urgență, acostament

65 pasaje, poduri și viaducte, dintre care pasajele peste Argeș și Vedea sunt cele mai lungi (994 metri, respectiv 1153 metri), iar lungimea totală a lucrărilor de artă însumează 10,8 km;

Autostrada va avea 10 noduri rutiere:

Nod 1 (km 2+800) – București, legătură A0 km 78+957 și Drumul Radial 10 – Măgurele Expres;

Nod 2 (km 9+392) – Mihăilești, legătură DJ412A;

Nod 3 (km 12+818) – Mihăilești, Iepurești, legătură cu viitoarea Autostradă București – Giurgiu A5;

Nod 4 (km 15+710) – Stâlpu, legătură DN6 (E70);

Nod 5 (km 25+950) – Letca Noua, legătură DN61;

Nod 6 (km 36+256) – Letca Veche, legătură DJ601D;

Nod 7 (km 44+239) – Tunari, legătură DJ503;

Nod 8 (km 59+626) – Vităneşti, legătură DN6(E70);

Nod 9 (km 69+759) – Alexandria, legătură DJ504;

Nod 10 (km 75+365) – Alexandria, legătură DN6F(E70) km 9+301

În plus, austostrada va avea spații de servicii cu locuri de parcare pentru încărcarea vehiculelor electrice (3 seturi stângă/dreapta); Centru de Întreținere și Monitorizare; Centru de Întreținere și Coordonare; parcare securizată pentru camioane; perdele forestiere și panouri fonoabsorbante; 15 zone pentru trecerea de pe o cale pe alta a autostrăzii în caz de situații de urgență.

Aproape trei ani execuția

Potrivit secretarului de stat, durata de execuție a lucrărilor este de 33 luni, iar sursa de finanțare este preconizată din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Transport 2021-2027, viitorul program financiar european și bugetul de stat.

Traseul va traversa următoarele județe și localități: Ilfov – Dărăști, Măgurele, Giurgiu – Mihăilești, Iepurești, Bulbucata, Letca Noua, Ghimpați, Teleorman – Bujoreni, Botoroaga, Drăgăneşti-Vlasca, Băbăița, Măgura, Orbeasca, Alexandria, Mavrodin, Buzescu.