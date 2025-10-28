O nouă avarie la o conductă de gaze din București, în urma unor lucrări efectuate de Termoenergetica

O conductă a rețelei de distribuție a gazelor naturale a fost avariată marți, pe strada Popa Petre din sectorul 2 al Capitalei, în urma unor lucrări de săpătură mecanizată efectuate de Termoenergetica, a anunțat Distrigaz Sud Rețele într-un comunicat de presă.

Incidentul s-a produs în jurul orei 14:30, iar alimentarea cu gaze naturale a fost oprită temporar în zonă. În total, 91 de clienți casnici și non-casnici au fost afectați de întrerupere.

Alimentarea cu gaze naturale a fost reluată în jurul orei 16:00, potrivit companiei.

Distrigaz le recomandă locatarilor ca, în cazul în care simt miros de gaze, să apeleze imediat numerele de urgență 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească încăperea, să evite acționarea întrerupătoarelor electrice și, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare.

Luni seară, mai multe echipaje de pompieri și echipe ale Distrigaz au intervenit în apropiere de Primăria Capitalei, după un apel la 112 care semnala miros puternic de gaz. Circulația a fost blocată temporar pe bulevardul Ion Câmpineanu, pe Nicolae Bălcescu și Calea Victoriei.

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a confirmat atunci că a fost vorba despre o avarie la o țeavă subterană de gaz și a precizat că nu a existat pericol pentru populație. „Este o avarie la o țeavă de gaz. Nu există motive de panică, dar vom cere verificări post-intervenție”, a spus edilul.

ISU București-Ilfov a transmis ulterior că problema tehnică a fost remediată de echipele companiei de gaze, iar zona a fost redeschisă circulației.

Alertă de luni a venit la mai puțin de două săptămâni după explozia din Rahova, produsă pe 17 octombrie, în urma unor acumulări de gaz. Deflagrația a distrus un bloc de locuințe, a provocat moartea a trei persoane și a rănit alte 15.