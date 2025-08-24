O nouă avertizare meteo pentru 15 județe. HARTĂ

Meteorologii au emis duminică dimineață o atenționare cod galben de vânt puternic care va fi în vigoare până la ora 20.00, în 15 județe din centrul, nordul și estul țării.



Avertizarea cod galben pentru intensificări ale vântului a intrat în vigoare la ora 10.00.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în Moldova, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în nordul Dobrogei, temporar vântul va avea intensificări cu rafale de 50-60 km/h și pe arii restrânse de 70-80 km/h.

Meteorologii spun că local și temporar vântul va avea intensificări și în celelalte regiuni, cu viteze în general de 30-45 km/h.