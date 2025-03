O nouă echipă de astronauţi a ajuns pe Staţia Spaţială Internaţională. Cei doi astronauți blocați de 9 luni pe ISS vor fi aduși acasă VIDEO

O nouă echipă de astronauţi a intrat duminică pe Staţia Spaţială Internaţională (ISS) pentru a-şi înlocui colegii blocaţi acolo de mai bine de nouă luni, conform imaginilor transmise în direct, informează AFP, conform News.ro.

La scurt timp după ora 6:45 dimineaţa, imaginile au arătat astronauţii, care au sosit la bordul navei Crew Dragon a SpaceX, îmbrăţişându-şi colegii aflaţi în imponderabilitate pe staţia spaţială.

