„O nouă eră”. Experții salută succesul „remarcabil” al implantării unui cip sub retină, care poate restabili vederea pierdută

Prim-plan al ochiului unei fete, în care este implantat un cip. Fotografie ilustrativă. SURSA: © Alona Siniehina | Dreamstime.com

Un implant ocular electronic, cu grosimea jumătății unui fir de păr, a ajutat persoanele afectate de pierderea vederii să poată vedea din nou, ceea ce deschide o potențială „nouă eră” în combaterea orbirii, scrie luni The Guardian.

Medicii care au implantat dispozitivele protetice în formă de cartelă SIM spun că acestea i-au ajutat pe mulți dintre cei 38 de pacienți vârstnici participanți în studiu să-și recâștige capacitatea de a citi litere, cifre și cuvinte.

„În istoria vederii artificiale, acest lucru reprezintă o nouă eră”, a declarat Mahi Muqit, consultant senior la spitalul oftalmologic Moorfields din Londra, unul dintre cele 17 centre implicate în derularea studiului.

„Pacienții orbi pot beneficia de o restaurare semnificativă a vederii centrale, ceea ce nu s-a mai întâmplat până acum. Recâștigarea capacității de a citi reprezintă o îmbunătățire majoră a calității vieții lor, le ridică optimismul și îi ajută să-și recâștige încrederea și independența”, a adăugat el.

Studiul a constatat că 84% dintre participanți au putut din nou să citească litere, cifre și cuvinte după ce li s-a implantat dispozitivul numit Prima.

Medicii oftalmologi au salutat rezultatele ca fiind „remarcabile” și au afirmat că dispozitivul ar putea ajuta persoanele cu forma „uscată” a degenerescenței maculare legate de vârstă (DMLV). DMLV este o boală oculară progresivă care afectează vederea centrală și este principala cauză a pierderii vederii la persoanele de peste 50 de ani. Există două tipuri principale ale acestei afecțiuni: varianta atrofică, care este mai frecventă și progresează lent, și varianta exudativă, care poate progresa rapid.

Spitalul Moorfields a precizat: „Noul implant revoluționar este primul dispozitiv care permite persoanelor să citească litere, cifre și cuvinte cu un ochi care și-a pierdut vederea.”

Toți cei 38 de pacienți din studiu sufereau de forma uscată a DMLV, care, în timp, duce la pierderea progresivă a vederii și pentru care nu există tratament.

Majoritatea persoanelor cu această afecțiune își pierd o parte din vederea centrală și, în unele cazuri, aceasta progresează până la pierderea completă a vederii, pe măsură ce celulele din maculă mor și macula centrală se topește. Macula este o zonă mică din centrul retinei responsabilă pentru vederea centrală detaliată, cum ar fi cititul și recunoașterea fețelor.

Toți participanții își pierduseră vederea centrală și aveau doar o vedere periferică limitată înainte de a li se implanta dispozitivul într-o operație care a durat mai puțin de două ore. Cinci dintre ei au fost tratați la Moorfields, iar ceilalți la spitale din Germania, Franța, Italia și Olanda.

Sheila Irvine din Wiltshire, una dintre persoanele cărora li s-a implantat cipul la Moorfields, a declarat: „Înainte de a primi implantul, era ca și cum aș fi avut doi discuri negri în ochi, cu exteriorul distorsionat. Eram o cititoare înrăită și voiam să recâștig această abilitate. Nu am simțit durere în timpul operației, dar ești conștient de ceea ce se întâmplă. Este o mare diferență. Este un nou mod de a vedea prin ochi și a fost extrem de emoționant când am început să văd o literă. Nu este simplu să înveți să citești din nou, dar cu cât dedic mai multe ore, cu atât reușesc mai bine”.

Dispozitivul Prima, un microcip super-subțire, cu dimensiunea de doar 2 mm pe 2 mm, este inserat sub centrul retinei ochiului într-o procedură cunoscută sub numele de vitrectomie, o intervenție chirurgicală oculară care presupune îndepărtarea parțială sau totală a corpului vitros.

Pentru a-i ajuta să vadă și să scrie, pacienților li s-au dat ochelari de realitate augmentată care conțineau o cameră video conectată la un mic computer, pe care l-au atașat la centura lor. Ochelarii includ o funcție de zoom pentru a mări textul și a-l face mai ușor de citit.

Pacienții pot folosi ochelarii pentru a focaliza și scana obiectul din imaginea proiectată pe care doresc să o citească. Ochelarii proiectează scenele sub formă de fascicul infraroșu peste cip, care activează dispozitivul. Inteligența artificială (AI) din computerul de la centură procesează informațiile și le convertește într-un semnal electric, care trece prin celulele din retină și nervul optic din creier.

Muqit a subliniat că pacienții trebuie să urmeze un program de antrenament și reabilitare intensivă a ochilor pentru a putea beneficia de avantajele acestei tehnologii.

„Nu este ca și cum ai introduce un cip în ochi și apoi ai putea vedea din nou. Trebuie să înveți să folosești acest tip de vedere”, a spus el.

