O nouă fraudă de amploare cu suplimente alimentare contrafăcute vândute online. Au fost înșelați zeci de mii de oameni, unii cu boli grave

În paralel cu investigația procurorilor DIICOT Iași care au destructurat o amplă rețea transfrontalieră care vindea suplimente alimentare și medicamente contrafăcute, Parchetul Curții de Apel București anunță patru arestări într-un alt dosar similar. Este vorba despre o grupare care a vândut online, inclusiv în România, suplimente alimentare neautorizate. Numărul victimelor este impresionant, spun procurorii, care îi avertizează pe oameni să nu cadă în plasa celor care promovează și vând pe internet „tratamente minune”.

În dosarul instrumentat de procurorii Parchetului Curții de Apel București, miercuri au fost făcute 18 percheziții în România și șapte în Republica Moldova, pentru infracțiunile de înșelăciune cu suplimente alimentare („medical scam”) și investiții („investment scam”), acces ilegal la sisteme informatice și efectuarea de operațiuni financiare frauduloase.

„În urma extinderii cercetărilor, au fost identificate și audiate 60 de persoane vătămate, dintr-un total estimat de peste 30.000 de victime, cărora le-au fost recomandate suplimente alimentare, presupus notificate (autorizate), prezentate ca fiind din ingrediente „naturale”, însoțite de sugestia de a renunța la tratamentele prescrise în mod real de medici pentru diverse afecțiuni, inclusiv dintre cele grave, precum cele oncologice, acestea fiind în realitate periculoase”, au precizat procurorii Parchetului Curții de Apel București, într-un comunicat de presă transmis joi.

Cum acționa gruparea. Prejudiciu uriaș

Membrii grupării își desfășurau activitatea tip call center, utilizau diverse website-uri și difuzau reclame înșelătoare în online, prin care promovau suplimente alimentare neautorizate și neverificate. Ei au acționat astfel pe teritoriul mai multor state membre ale Uniunii Europene, inclusiv în România.

Prejudiciul total stabilit până în prezent de anchetatori depășește suma de 14.000.000 lei, iar pentru cele 60 de victime identificate prejudiciul este estimat la aproximativ 100.000 de lei.

„În România sunt cercetate 14 persoane fizice și o persoană juridică, fiind dispuse reținerea a zece persoane, luarea mãsurii controlului judiciar față de șase persoane și arestarea preventivă față de alte patru persoane”, a precizat, pentru HotNews, procurorul Florin Șerban, purtătorul de cuvând al Parchetului Curții de Apel București.

Avertismentul procurorilor

Parchetul atrage atenția asupra riscurilor semnificative în cazul folosirii unor astfel de „tratamente minune” în locul celor prescrise de medici.

„Produsele care nu au parcurs procedurile oficiale de control și avizare/omologare pot conține substanțe periculoase ori pot fi promovate prin informații înșelătoare privind efectele asupra sănătății. Consumul unor astfel de produse poate provoca efecte adverse grave”, avertizează procurorii.

Conform acestora, aceeași grupare a reușit să înșele trei persoane pe care le-a convins „să investească în acțiuni la companii”, prin diverse platforme. Prejudiciul este de aproximativ 200.000 de euro.

„Totodată, atragem atenția asupra riscurilor asociate investițiilor realizate prin intermediul unor platforme financiare neautorizate sau nereglementate de autoritățile competente. Astfel de platforme pot funcționa fără transparență și fără garanții privind protecția investitorilor, putând conduce la pierderi financiare semnificative sau chiar totale”, mai spun procurorii.

O amplă rețea internațională care vindea suplimente contrafăcute, destructurată și de DIICOT

Într-o altă anchetă, coordonată de procurorii DIICOT Iași, miercuri au avut loc 41 de percheziții în România. Simultan, alte peste 100 de percheziții s-au desfășurat în Ucraina, Marea Britanie, Italia, Spania, Cehia, Cipru, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Slovenia și Slovacia.

Șase membri ai rețelei au fost arestați preventiv la Iași, iar în Polonia au fost reținute trei persoane. Acuzațiile procurorilor DIICOT: constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, fals informatic în formă continuată, spălare a banilor și evaziune fiscală în formă continuată.

Conform DIICOT, gruparea era formată din români, moldoveni, ucraineni, ruși, bulgari şi polonezi, care vindeau suplimente alimentare contrafăcute. Produsele, prezentate ca soluții „pentru boli incurabile sau foarte grave”, erau vândute online sau de persoane care pretindeau că sunt specialişti în medicină.

Prejudiciul în acest dosar este de aproape 200 de milioane de euro.

Pe teritoriul Bulgariei a fost descoperit depozitul central, unde au fost găsite cantități impresionante de suplimente, evaluarea nefiind încă finalizată, anunță procurorii.