O nouă fraudă prin SMS, avertizează Ministerul Transporturilor. „Capcana” care „vizează cetățenii români în aceste zile”

Ministerul Transporturilor a transmis vineri un comunicat în care „trage un semnal de alarmă cu privire la o campanie de tip fraudă prin SMS care vizează cetățenii români în aceste zile”.

În această „nouă tentativă de înșelătorie”, descrisă de instituție drept o „capcană”, cei vizați primesc „un mesaj alarmist (adesea prin iMessage sau SMS) de la un număr necunoscut (ex: prefix de Filipine +63), care te anunță că ai «încălcări ale regulilor de circulație»”.

„Escrocii te amenință cu penalități de 30% dacă nu plătești urgent și îți oferă un link fals către o pagină care imită site-ul de plăți oficial”, a avertizat Ministerul Transporturilor.

Instituția a precizat că „nu are atribuții de amendare a șoferilor și nu solicită niciodată plăți prin mesaje text”. Totodată, a atras atenția asupra link-urilor înșelătoare și asupra urgențelor false.

„Mesajele care te presează să plătești «până la miezul nopții» sunt un semn clar de fraudă. Infractorii vor să te facă să acționezi sub impulsul momentului”, a explicat ministerul.

Recomandări pentru cetățeni

Potrivit ministerului, cei care primesc un astfel de mesaj ar trebui:

Să nu dea click pe link-ul primit; Să nu introducă datele cardului bancar sau date personale pe site-uri suspecte; Să blocheze numărul de telefon imediat; Să șteargă conversația și să își avertizeze apropiații.

„Siguranța ta online depinde de vigilență! Dacă ai căzut victimă și ai introdus datele cardului, sună imediat la bancă pentru a bloca instrumentul de plată”, a conchis Ministerul Transporturilor.

