O nouă grădiniță Montessori în estul Bucureștiului: Maria Montessori Home a deschis o locație în Liziera de Lac

Maria Montessori Home, instituție de învățământ acreditată, cu peste 10 ani de experiență în educația timpurie, a deschis o nouă grădiniță în cadrul ansamblului rezidențial Liziera de Lac, din estul Bucureștiului. Inaugurată în luna septembrie a acestui an, noua locație este destinată copiilor începând de la 18 luni și combină principiile educației Montessori cu accesul zilnic la spații verzi și activități în aer liber.

Noua unitate reprezintă o investiție de aproximativ 1,5 milioane de euro și funcționează într-o clădire dedicată exclusiv activității educaționale. Grădinița se află în cadrul comunității Liziera de Lac, în apropiere de Cernica și la aproximativ 20 de minute de zona comercială Pallady.

Un spațiu gândit în jurul nevoilor copiilor

Grădinița are o suprafață de aproximativ 710 de metri pătrați și o curte proprie de 220 de metri pătrați. Spațiile au fost concepute pentru a susține activitățile specifice educației Montessori, dar și nevoia copiilor de mișcare, explorare și timp petrecut în aer liber.

La Maria Montessori Home, procesul educațional urmărește dezvoltarea unor competențe precum autonomia și încrederea în sine, motricitatea și dezvoltarea senzorială, comunicarea, colaborarea și responsabilitatea. Echipa noii locații este formată din educatori certificați, iar programul este construit în jurul ciclului Montessori și al unui ritm adaptat vârstei copiilor.

sursa foto: Liziera de Lac

Peste un deceniu de experiență în educația Montessori

Maria Montessori Home are o experiență de peste 10 ani în educația timpurie, iar această experiență este adusă și în noua locație din Liziera de Lac. Aici, educația Montessori este completată de particularitățile comunității în care se află grădinița. Pentru copii, acest lucru înseamnă un program în care învățarea nu se limitează la spațiul interior.

Activitățile educaționale sunt alternate cu timp petrecut afară, mese, odihnă și, în cazul programelor prelungite, activități recreative și opționale.

Grădinița primește copii începând de la 18 luni și oferă variante de program scurt, mediu și lung, în care sunt incluse activități educaționale, timp petrecut în aer liber, masa de prânz, odihnă, activități recreative și opționale pentru programele prelungite.

Natura, integrată în experiența de zi cu zi

Un element important al noii locații este amplasarea sa. Liziera de Lac este o comunitate rezidențială construită în apropierea lacului și a pădurii, cu spații verzi și zone dedicate activităților în aer liber.

Pentru grădiniță, proximitatea naturii permite ca timpul petrecut afară să fie integrat firesc în rutina copiilor. Observarea anotimpurilor, explorarea mediului, activitățile în aer liber sau pur și simplu timpul petrecut în natură devin astfel parte din experiența de zi cu zi.

Pentru familiile din estul Bucureștiului, și proximitatea contează

Amplasarea în Liziera de Lac este relevantă și din perspectiva rutinei zilnice a familiilor. Pentru locuitorii ansamblului, grădinița se află în imediata apropiere a locuinței. Pentru familiile din Pallady, Sectorul 3, Cernica și localitățile din estul Bucureștiului, accesul se face prin conexiunile cu principalele artere din zonă, inclusiv A2 și A0.

Astfel, drumul până la grădiniță poate fi integrat mai ușor în traseul zilnic al părinților. Pentru copiii care locuiesc în comunitate, timpul petrecut în trafic poate fi redus, lăsând mai mult loc pentru timpul petrecut în familie sau în aer liber.

sursa foto: Liziera de Lac

O grădiniță într-o comunitate construită pentru familii

Deschiderea Maria Montessori Home se înscrie în dezvoltarea infrastructurii și serviciilor disponibile în Liziera de Lac.

În cadrul comunității funcționează deja piscina LIDO by David Popovici, AGORA Caffe & Bistro, Proximart, magazin automatizat cu program non-stop, terenuri de sport, spații de coworking, o sală de fitness, pistă de biciclete, stații de încărcare pentru mașini electrice, loc de joacă pentru copii și promenadă pe malul lacului. Comunitatea include, de asemenea, zone de relaxare și socializare în aer liber și beneficiază de servicii de securitate 24/7.

Pentru familiile care locuiesc aici, apariția unei grădinițe în interiorul comunității adaugă o componentă importantă vieții de zi cu zi: accesul la educația timpurie fără ca părinții să fie nevoiți să includă un nou traseu în programul zilnic.

Înscrierile sunt deschise pe toata durata anului școlar

Maria Montessori Home și-a început activitatea în Liziera de Lac în septembrie 2026, iar înscrierile continuă pe toată perioada anului școlar.

Pentru părinții din estul Bucureștiului care iau în calcul educația Montessori, noua locație propune o combinație între un model educațional bazat pe autonomie și învățare prin experiență, un spațiu special construit pentru copii și avantajul unui cadru în care natura este parte a vieții de zi cu zi. Iar o vizită la grădinița Maria Montessori Home din Liziera de Lac poate demonstra cu siguranță toate aceste beneficii.

Articol susținut de Liziera de Lac