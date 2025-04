O nouă lovitură din partea administrației Trump. Un val de concedieri vizează domeniul sănătății: „Acum, dacă va avea loc un dezastru nuclear, la cine vor apela ca experți?”

Sute de lucrători federali din domeniul sănătății au aflat marți dimineață că locurile lor de muncă au fost reduse, mulți fiind refuzați la ușa birourilor lor, în timp ce Departamentul pentru Sănătate și Servicii Umane (HHS) a avansat cu planul său de restructurare în masă, relatează BBC.

Concedierile au vizat mai mulți funcționari de rang înalt și au afectat agențiile responsabile cu supravegherea siguranței alimentelor și medicamentelor la nivel național, precum și pe cele care luptă împotriva bolilor.

Dispar 20.000 de joburi

Secretarul pentru sănătate Robert F Kennedy Jr a anunțat săptămâna trecută că 10.000 de lucrători vor fi concediați, iar prin plecări voluntare, forța de muncă va fi redusă de la 80.000 la 60.000.

Casa Albă a declarat săptămâna trecută că intenționează să taie 3.500 de angajați cu normă întreagă de la Food and Drug Administration (FDA – administrația care autorizează medicamentele și alimentele) și 2.400 de lucrători de la US Centers for Disease Control and Prevention (CDC – Agenția pentru Prevenirea și Controlul Bolilor). De asemenea, administrația a declarat că va reduce 1.200 de angajați de la National Institutes of Health (Institutele naționale de sănătate).

Lucrătorii din domeniul sănătății au început să afle marți noaptea că vor fi concediați.

Cu mult înainte de răsăritul soarelui, Preston Burt, specialist în comunicare în cadrul Diviziei de Știință și Practică a Sănătății Mediului din cadrul CDC timp de 10 ani, a primit un e-mail în care i se spunea că el, împreună cu întreaga sa divizie, a fost concediat.

Divizia avea sute de angajați care lucrau cu 33 de state, ajutând în principal departamentele locale de sănătate să colecteze date privind sănătatea mediului și oferind publicului informații despre pericole precum otrăvirea cu mercur și radon (gaz radioactiv provenit din dezintegrarea radiului, cel din urmă provenind din seria de dezintegrare a uraniului, n.red.).

În urmă cu două săptămâni, Burt și alți angajați ai diviziei au luat parte la un exercițiu de evaluare a modului de reacție la un incident nuclear sau radiologic. Toți acești membri ai personalului au fost concediați, a spus el.

„Acum, dacă va avea loc un dezastru nuclear, la cine vor apela ca experți?”, a întrebat el.

Au aflat că sunt concediați când au ajuns la birou

În timp ce Burt nu a fost șocat de concediere, alții au aflat că au fost concediați atunci când s-au prezentat la birourile lor și nu au putut să își scaneze ecusoanele pentru a intra.

În timpul confuziei și haosului, angajații au așteptat la cozi lungi afară pentru a avea acces la clădiri.

HHS este un departament cu un buget de 1,8 trilioane de dolari (1,39 trilioane de lire sterline) care supraveghează 13 agenții, inclusiv CDC, FDA și Centrele pentru servicii Medicare și Medicaid.

Vizată și succesoarea lui Fauci

Printre funcționarii de vârf concediați în cadrul restructurării se numără directorul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase, Jeanne Marrazzo. Ea i-a succedat lui Anthony Fauci la conducerea agenției care a condus lupta SUA împotriva Covid-19.

Marrazzo – și alți câțiva directori – au fost notificați că vor fi repartizați în alte locații, la divizia Serviciului Indian de Sănătate al HHS, conform relatărilor din mass-media. Li s-a cerut să decidă până miercuri dacă intenționează să accepte noile roluri.

Administrația a concediat, de asemenea, personalul FDA care a fost implicat în răspunsul guvernului la gripa aviară, potrivit Reuters. Epidemiile de gripă aviară au făcut ca prețul ouălor să crească vertiginos, în timp ce cazurile la vaci și oameni au stârnit îngrijorare în rândul oficialilor din domeniul sănătății publice.

Reducerile vin, de asemenea, în contextul în care SUA se luptă cu una dintre cele mai grave epidemii de rujeolă din ultimul deceniu.