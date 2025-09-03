O nouă magistrală de metrou va fi construită în București: Care va fi traseul Magistralei 7 ce va avea 27 de stații – HARTĂ

Rețeaua de metrou din capitală se extinde. În prezent în București există cinci magistrale de metrou, iar Magistrala 6 e în construcție spre aeroportul Otopeni. Ministerul Transporturilor anunță miercuri că demarează proiectul unei noi magistrale în Capitală – Magistrala 7 care va traversa orașul de la sud-vest la nord-est.

Miercuri, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a fost semnat protocolul de colaborare interinstituțională privind demararea și implementarea proiectului strategic „Magistrala 7 de metrou – Bragadiru – Voluntari”.

Protocolul a fost semnat de către Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Constantin Șerban, Directorul General METROREX, Mariana Miclăuș, Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, Președintele Consiliului Județean, Hubert Thuma.

Metrorex anunță că proiectul urmărește extinderea rețelei de metrou către zonele dens populate și insuficient deservite din Municipiul București (secțiunea Alexandriei – Colentina) și Județul Ilfov (secțiunile Bragadiru – Alexandriei și Colentina – Voluntari).

Ce traseu va avea Magistrala 7 de metrou

Magistrala 7 va avea o lungime totală de aproximativ 26 km (cale dublă) și un număr de 27 de stații și 2 depouri.

Magistrala 7 va urmări un traseu SV-NE și va include următoarele zone:

Bragadiru

Șos. Alexandriei

Calea Rahovei

Bd. Regina Maria

Piața Unirii

Bd. C. Coposu

Calea Moșilor

Piața Obor

Șos. Colentina

Voluntari

Șoseaua de Centură Nord-Est

Magistrala 7 de metrou – traseul propus / Sursă: Metrorex

Amplasarea stațiilor va fi realizată astfel încât să se asigure stații de corespondență cu rețeaua de metrou existentă și viitoare cât și legături intermodale cu mijloacele de transport de suprafață, transmite Metrorex.

Traseul selectat și soluțiile tehnice adoptate vor avea în vedere asigurarea:

intervalului minim de urmărire între trenuri de 90 secunde;

capacității maxime de transport de 50.000 călători/oră și sens;

vitezei maxime tehnice de 80 km/h;

vitezei comerciale de minim 36 km/h.

Proiectul are o valoare estimată de 2,47 miliarde euro (fără TVA) conform Strategiei de Dezvoltare a Metroului 2016–2030, urmând ca valoarea exactă să fie stabilită prin Studiul de Fezabilitate.

Anunțul privind extinderea rețelei de metrou cu o nouă magistrală vine la o zi după ce Metrorex a anunțat un protocol de extindere a Magistralei 2 cu două noi stații după Pipera.