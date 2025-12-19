O nouă manifestație diseară pentru reforma justiției, în București și în alte orașe din țară / Ora și locul unde încep

Organizația „Corupția ucide” anunță că vineri seară sunt organizate proteste în Piața Victoriei din Capitală, precum și în alte șapte orașe din țară. Va fi a șaptea manifestație pentru reformarea justiției, provocată după publicarea, pe 9 decembrie, a documentarului Recorder „Justiție capturată”.

Protestele au început în 10 decembrie, la o zi după publicația documentarului Recorder despre starea justiției din România și fenomenul prescrierilor.

Pe o vreme rece de iarnă, mii de persoane au protestat cinci zile consecutiv, de miercuri până duminică, 10-14 decembrie, în București și alte orașe, iar miercuri seară, 17 decembrie, a avut loc a șasea manifestație în Piața Victoriei.

Diseară, 19 decembrie, sunt anunțate proteste în București, dar și în Cluj, Iași, Oradea, Timișoara, Brașov, Sibiu, Arad.

Programul și locația unde au loc sunt următorele:

București – Piața Victoriei, ora 18.30

Cluj – Curtea de Apel, ora 18.30

Iași – Piața Palatul Culturii, ora 19.00

Oradea – Parcul Traian, ora 18.30

Timișoara – Piața Țarcului, lângă Palatul Dicasterial, ora 18.00

Brașov – Prefectura Brașov, ora 18.00

Sibiu – Piața Huet, ora 19.00

Arad – Parcul Eminescu, ora 19.00

Manifestanții cer o reformă a sistemului de justiție, revocarea Liei Savonea, demiterea conducerii DNA, demiterea lui Cătălin Predoiu, ministrul în al cărui mandat la Justiție s-au întâmplat faptele semnalate de Recorder, revizuirea competențelor CSM și eliminarea pe cale legislativă a „portițelor” care permit amânarea proceselor penale până la prescripție.

Între timp, președintele Nicușor Dan i-a invitat pe magistrații care vor să semnaleze probleme de integritate în sistemul de justiție într-o discuție „fără limită de timp” la Palatul Cotroceni, pe 22 decembrie.

Şeful statului a cerut să i se prezinte documente – asumate sau neasumate – care să documenteze problemele din justiţie şi a promis că va studea hărtiile împreună cu consilierii săi până la momentul întâlnirii.