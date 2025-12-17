O nouă manifestație pentru reformarea justiției, anunțată miercuri în București: „Bolojan, te sună România”

Organizația „Corupția ucide”, care organizează manifestația de miercuri, programată pentru ora 18:30 în Piața Victoriei din Bucureștia, a anunțat că va afișa o coregrafie-protest în care participanții vor ridica trei pânze, cu mesajul: „Bolojan, te sună România!”.

„Premierul Ilie Bolojan a pasat reforma Justiției către un «grup de lucru». Adică o nouă amânare, o nouă tăcere. Dar România nu tace și nu uită!”, acuză organizatorii manifestației.

Instrucțiunile pentru participanți sunt următoarele: „vom ține pânzele cu mâinile, umăr lângă umăr, și vom lumina piața cu telefoanele noastre. Vom transforma Piața Victoriei într-un apel uriaș pe care Bolojan nu-l mai poate ignora”.

„Vino să ții pânzele, să luminezi mesajul și să arăți că indignarea nu se prescrie. Dă Going și cheamă-ți prietenii! Vocea noastră se va auzi doar dacă suntem mulți!”, precizează organizatorii.

Până la momentul publicării acestui articol, peste 1.500 de persoane și-au anunțat pe Facebook intenția de a participa la eveniment.

„Justiție capturată”

Este a șasea manifestație în care se cere modificarea legilor justiției, după ce Recorder a publicat un documentar despre sistemul de justiție din România. În documentar, jurnaliștii prezintă starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

În documentarul Recorder, au fost intervievați procurorul militar Liviu Lascu, Crin Bologa, fostul procuror-șef al DNA între perioadele Laura Codruța Kovesi și Marius Voineag, judecătorul Laurențiu Beșu de la Tribunalul București, dar și o procuroare din DNA și o judecătoare de la Curtea de Apel, care au vorbit sub anonimat.

Investigația Recorder a evidențiat dosare concrete în care inculpați conectați politic sau foarte puternici pe planul afacerilor, precum Marian Vanghelie, Cristian Burci sau Puiu Popoviciu, au beneficiat de procese întinse până la prescriere.

Prelungirea proceselor s-a realizat prin schimbarea completurilor de judecată de către conducerea instanțelor, inclusiv schimbarea în momentul în care urma să se pronunțe sentința.