Nicușor Dan, înaintea întâlnirii cu magistrații: În numirea șefului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele este spectator

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri dimineață, la finalul reuniunii Consiliului European, că în numirea persoanei care conduce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie „preşedintele nu are absolut niciun rol”, subliniind că acest proces este în sarcina Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).

Declarația făcută de Nicușor Dan vine înaintea întâlnirii programate luni, 22 decembrie, la Cotroceni, cu magistrații, convocată în urma documentarul Recorder „Justiție Capturată”.

Într-o conferință de presă susținută la Bruxelles, după reuniunea Consiliului European, Nicușor Dan a fost întrebat dacă la discuţia cu magistraţii va deschide şi discuţia despre modul în care se poate echilibra relaţia dintre preşedinte şi numirea înalţilor magistraţi.

„Spre deosebire de șefii parchetelor, pe care îi numește președintele, în numirea şefului / șefei Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, preşedintele nu are absolut niciun rol. Adică este o numire pe care o face CSM-ul, în urma unui concurs care anul ăsta a avut un candidat şi la care preşedintele este spectator”, a declarat Nicuşor Dan.

Magistrații, invitați la consultări de Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan i-a invitat pe magistrații care vor să semnaleze probleme de integritate în sistemul de justiție într-o discuție „fără limită de timp” la Palatul Cotroceni, pe 22 decembrie.

Consultările vin după ce Recorder a publicat pe 9 decembrie un documentar despre starea justiției din România, fenomenul prescrierilor, dar și efectele centralizării puterii la nivelul „unor magistrați care coabitează cu polticienii”.

Şeful statului a cerut să i se prezinte documente – asumate sau neasumate – care să documenteze problemele din justiţie şi a promis că va studea hărtiile împreună cu consilierii săi până la momentul întâlnirii. Preşedintele spunea că a primit multe materiale, adăugând că analiza va dura în jur de două sau trei luni. Şeful statului preciza că, dacă se vor vedea vinovăţii, se va exprima public.

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat un chestionat online, care poate fi completat până în preziua întâlnirii cu preşedintele Nicuşor Dan, care vizează consultarea asupra problemelor de actualitate din sistemul judiciar.

Până acum, după publicarea documentarului Recorder, au avut loc șase zile de manifestații în București și alte orașe, oamenii cerând o reformă a sistemului de justiție, dar și revocarea din funcție a Liei Savonea de la Înalta Curte.