O nouă medalie de aur pentru David Popovici la Roma. Românul a încheiat în forță competiția de la Foro Italico

David Popovici a cucerit aurul și în proba de 200 metri liber de la Trofeul Settecoli, duminică seară, la Roma, a treia medalie în tot atâtea zile pentru campionul olimpic român.

Popovici a încheiat proba de 200 m liber cu un timp de 1:44,48, corectând recordul pe care îl stabilise tot el în această competiție, în 2023, de 1:45,49 secunde. Timpul de astăzi este cel mai bun la nivel mondial în acest sezon, potrivit GOLAZO.

Pe podium au mai urcat italianul Carlos D`Ambrosio (1:46,41) și britanicul Jack Mc Millan (1:46,71).

David Popovici a câștigat și finala de la 100 m liber, sâmbătă, stabilind și atunci un record pentru competiția de la Foro Italico, cu un timp de 47,26 de secunde. Vineri, el a obținut argintul la 50 de metri liber, probă în care spusese că s-a înscris „pentru a antrena suta”.

Trofeul Settecoli a fost pentru sportivul lui CS Dinamo ultimul test înaintea Campionatelor Europene din perioada 10-16 august.